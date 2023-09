Omar Sampedro, delantero que marcó dos goles en su debut liguero con el Praviano: «Nuestro objetivo es hacer bien las cosas, sin ponernos límites ni metas»

El Praviano comenzó la temporada con una victoria (4-1) clara en Santa Catalina ante el Luarca y con un protagonista principal: Omar Sampedro, que marcó dos goles en el estreno liguero con su nuevo equipo. El incombustible delantero avilesino, de 38 años, emprende una nueva aventura tras cuatro campañas «inmejorables» en el Llanera, donde vivió el éxito del ascenso a Segunda Federación.

«Queríamos empezar así la competición después de una Copa Federación que no fue la mejor para nosotros», explica el delantero, con experiencia en Primera y Segunda División. Una de las razones que han llevado a Omar Sampedro a sumarse al Praviano es el entrenador, Lucho Valera, con quien no había coincidido hasta ahora: «Lo conozco de Avilés y llevábamos tiempo hablando de estar juntos en un equipo, tenía ganas de probar con él, se dieron las circunstancias y hasta ahora está yendo todo de una forma inmejorable».

Omar Sampedro asegura que siempre se está a tiempo de «aprender de otros clubes»: «Nunca es tarde para seguir aprendiendo del fútbol», añade. En cuanto a los objetivos que se marcan, el delantero explica que en el Praviano no existe la presión: «Es un club humilde, en el que nos dejan trabajar, no te ponen metas, es una pasada; nosotros nos planteamos tan solo ir poco a poco, hacer bien las cosas y no ponernos ni limites ni metas».

El Praviano culminó el pasado curso una de sus mejores temporadas, en la que llegó a la final regional por el ascenso a Segunda Federación ante L’Entregu, que fue el que se clasificó para disputar la fase nacional, en la que terminó ascendiendo el equipo cartagenero de La Unión. «Sigue mucha gente de la temporada pasada, hay una buena base y la idea de juego es la misma», explica Omar Sampedro, que se siente identificado con ese estilo: «Se trata de ganar y de cómo ganar, todo empieza con el trabajo, tratando de llegar al área y de pisar área».

A él le pedirán goles, de los que ya les ha dado dos, pero también que aporte otras cosas que solo alguien con una trayectoria como la suya puede dar: «Lucho quiere lo que pueda aportar futbolísticamente y también en el vestuario, por mi experiencia; es importante que sepamos llevarlo cuando lleguen los peores momentos», dice. En cuanto al fútbol, tiene claro que le queda cuerda para rato: «Me gusta no solo el partido del fin de semana, me gusta entrenarme, el vestuario, mientras disfrute y me dé físicamente no me veo un límite; soy feliz jugando y entrenándome».