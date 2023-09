La Federación Asturiana ha dado a conocer hoy su veredícto sobre la brutal pelea que tuvo lugar en el Colloto-Andés del pasado fin de semana. El comité de competiciçón ha decidido cerrar el campo del Colloto, lugar de los hechos, durante un encuentro y ha suspendido para las dos próximas jornadas a Ayala, jugador involucrado en el suceso.

"Ha bastado una sola jornada para que en nuestros terrenos de juego se vuelvan a producir bochornosos hechos como los aquí enjuiciados. Entrando en su análisis, y por lo que afecta al jugador, aun aceptando la existencia y trascendencia de la provocación del espectador, estimamos que ello no debe de servir como eximente a sus responsabilidades. Conocido es que no existe la obligación de huir ante una agresión, pero ello tampoco legitima una respuesta agresiva ante el acometimiento del contrario, el haberlo hecho, el haber aceptado el reto de la pelea no limitándose e evadirse del ataque y buscar el amparo de los presentes en ese momento sobre el terreno de juego convierte ese ilegítimo ataque en una riña aceptada que excluye, aunque sea de forma parcial, la exención que podría amparar la legítima defensa", señala el comunidado de la Federación, muy rotundo con la respuesta de Ayala ante las provocaciones de un aficionado.

El partido entre el Colloto y el Andés, que concluyó con un empate sin goles, tuvo como epílogo una brutal pelea entre un aficionado y Ayala, jugador del equipo local, que fue expulsado por el colegiado Valentin Ianculescu. Fueron los propios jugadores los que tuvieron que separar a aficionado y jugador ante la gravedad de la situación, que dejó perplejos a los alrededor de 90 espectadores que se congregaron en el campo del Colloto.