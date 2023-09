La Copa Federación siempre es una competición especial y, en este caso, por partida doble. Iván Blanco, Itziar Álvarez, Sara Fernández y Tarekegne Asnake formarán parte del primer cuerpo arbitral mixto que arbitra la final de una competición oficial senior en Asturias. "La final es una gran oportunidad y una muestra de confianza del Comité hacia nosotros", asegura el que será el árbitro principal de la final, Iván Blanco, que compagina el arbitraje con ser maestro de educación primaria. "El arbitraje me empezó a llamar cuando era juvenil. Jugué en el Atlético Camocha y, en mi último año, no podía compaginar los entrenos con los estudios. Ser arbitro me daba mayor flexibilidad", cuenta el gijonés, que suele trabajar en Tercera Federación y Liga Nacional y cuenta con ocho temporadas de experiencia. Álvarez, abogada, será una de la que le apoye desde la banda. "Después de jugar durante 14 años, quería ver el fútbol desde otra perspectiva", apunta la gijonesa, que espera una final con "un buen ambiente, muy igualada y disputada y que se decidirá por detalles". En la otra banda estará Asnake, que confía en "hacer lo mejor de nosotros mismos". La cuarta árbitra, Fernández, desea "que los tres equipos que participan en la final disfruten".