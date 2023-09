"Mi objetivo es ser primer entrenador, ojalá la oportunidad se dé en Oviedo"

La vida de Jorge Álvarez (Oviedo, 1974) lleva décadas consagrada a un oficio que ejerce al mismo tiempo de pasión y motor: el baloncesto. Su profesión, que ha ejercido en dos tramos en el equipo de su ciudad, el Alimerka Oviedo, le ha llevado a vivir experiencias tan exóticas como los dos años que compartió en Angola junto a Ricard Casas. Ahora, de la mano de Lolo Encinas, afronta un nuevo reto en el San Pablo Burgos.

–¿Es de los que disfruta de la pretemporada?

–Sí, sí, me gusta, me gusta todo. La pretemporada, la temporada, el trabajo posterior… todo. Ha habido un cambio casi total en el equipo: de la plantilla del año pasado solo siguen Gonzalo Corbalán y Álex Barrera.

–Su nuevo club aspira a ascender a la ACB.

–Ese es el objetivo que nos planteamos desde el principio. Venimos de dos años malos, primero con el descenso a LEB Oro y luego con el no ascenso de la temporada pasada. Aun así, la respuesta de la afición es brutal, tenemos más de siete mil abonados. Cuando llegué a Burgos, me impresionó ver a gente por la calle con la camiseta.

–¿Qué sabor de boca le dejaron sus dos años en Gipuzkoa?

–Estoy muy agradecido al Gipuzkoa Basket, especialmente a su presidente, Nacho Núñez. Fue una etapa muy positiva. En la primera temporada no conseguimos el objetivo del playoff, pero en el segundo año fuimos más sólidos y llegamos a la final four por el ascenso. Dimos pasos adelante para que el club vuelva a la ACB.

–Se va a Burgos con Lolo Encinas, con quien también estuvo en Gipuzkoa.

–Conocí a Lolo durante mi etapa en Angola; él estaba de ayudante de Hugo López en un rival. Yo entreno con Lolo, no para Lolo: tengo voz y voto en muchas cuestiones, hago muchas propuestas, preparo entrenamientos, trabajo individualmente con los jugadores, participo en el plan de partido…

Estuvo en el OCB en dos etapas distintas.

–Sí, fue bastante bien. En la primera etapa, como ayudante de Alfredo Riera, logramos un ascenso muy importante de EBA a LEB Plata. Siempre recalco este ascenso porque el año anterior, teniendo la opción de salir en Plata, el club decidió dar un paso atrás y no aceptar la plaza en los despachos; todos nuestros ascensos fueron por méritos deportivos. En mi segunda etapa empecé ayudando a Javi (Rodríguez), con el que tengo una gran relación y con el que tuvimos una primera temporada muy buena. La segunda, lamentablemente, no fue tan bien como me hubiese gustado. Creo que había mucha diferencia de nivel entre los jugadores de la plantilla, algunos fichajes que estaban llamados a ser importantes no lograron serlo y entramos en una mala dinámica. Luego estuve con Natxo Lezkano, y, como suele ser habitual en este club, superamos las expectativas.

–¿Confía en que Javi Rodríguez saque lo mejor del equipo este curso?

–Confío en que lo haga bien. Tiene mucho talento y está muy preparado, seguro que tiene un gran impacto en el club. Además, se han fichado jugadores con mucha hambre, ganas de crecer y margen de mejora.

–¿Se ve volviendo a Pumarín?

–Ahora estoy muy enfocado con Lolo y el Burgos en subir a la ACB, pero uno de mis objetivos es tener la oportunidad de ser primer entrenador y ojalá se dé en Oviedo.

–Héctor Galán asegura que aún siguen poniendo en práctica la metodología que usted implementó en la cantera. ¿En qué consiste?

–Es de las cosas de las que más contento me siento de mi segunda etapa en el OCB. En colaboración con los responsables de las inferiores, Paula Bergel y Pablo Rodríguez, ideamos un método que consiste en realizar trabajo táctico estructurado, de forma que se van añadiendo conceptos a una estructura común. La idea es, de este modo, fomentar la lectura y la polivalencia de cada jugador. Por otro lado, juntábamos jugadores de distintas categorías y chicos y chicas y hacíamos un trabajo integrado de técnica y táctica basado en la toma de decisión, para que ellos reconocieran sus tareas y sus puntos débiles. Funciona muy bien porque involucra mucho a los jugadores.

–Pasó dos años como segundo de Ricard Casas en el Primero de Agosto, del campeonato angoleño. Supongo que fue una experiencia enriquecedora.

–Absolutamente inolvidable, sí. Ricard Casas y yo queríamos trabajar juntos, llevábamos un par de años buscando una oportunidad cuando surgió la opción de Angola. Sentimos que era el momento. Aposté por el basket a nivel personal y familiar, fue una decisión difícil. Es la liga más fuerte de África, aunque ahora tiene algo menos de poderío que cuando estuvimos nosotros (de 2015 a 2017). El primer año ganamos la Liga y jugamos dos copas de África, nos fue muy bien. La repercusión del basket en el país es muy alta.

–¿Era un entorno plenamente profesional?

–La mayoría de equipos son del área metropolitana de Luanda, que es enorme. Las condiciones de la pista de entrenamiento eran correctas, sin muchos alardes. El primer año, en Copa África, jugamos en un pabellón muy parecido a Miribilla (pabellón del Bilbao Basket, con capacidad para 10.000 espectadores), pero en Liga la mayoría eran mucho más pequeños. Los primeros 4/5 equipos pagaban muy bien, los demás ya mucho menos.

–¿Cómo era el trato con los jugadores?

–Tariq Kirksay (exjugador de Joventut, Gran Canaria y Estudiantes) nos ayudó mucho. Al principio, nuestra metodología de trabajo generaba cierto recelo entre los jugadores, pero fuimos de menos a más y nos hicimos con el grupo.

–¿Y la vida en Angola?

La realidad allí ofrece contrastes extraordinarios. La desigualdad económica era enorme: en el mismo golpe de vista podías ver a alguien subido a un cochazo con un reloj carísimo y a gente tirada en la calle que dudabas si estaba viva o no. Era duro.

–Fue profesor de inglés, el idioma universal del baloncesto. ¿Le ha ayudado a estrechar lazos con los jugadores a lo largo de su carrera?

–Por ejemplo, con Rolandas Jakstas, con el que estuve y al que recomendé el año pasado cubrir una baja temporal en Gipuzkoa. Cuando su mujer estaba embarazada, yo los acompañaba a los reconocimientos médicos con el ginecólogo. Su hija pequeña me llama padrino. Nuestro trabajo va más allá del baloncesto.