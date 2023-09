Sorpresa o reinado

Pleno de victorias para el Marino. La última conquista luanquina en "su torneo" fue en el año 2015, con un triunfo por la mínima (1-0) en la final contra el Tuilla. Desde entonces, llegaron a la última ronda en dos ocasiones, en 2017 y 2020, con sendas derrotas contra el Langreo -en los penaltis- y el Caudal (1-0).

Sin embargo, un Marino con una plantilla renovada casi en su totalidad, con quince caras nuevas y trece bajas, ha completado un camino hasta la final inmaculado, con todo triunfos (2-0 y 0-1 contra el Colunga, 0-2 y 2-1 contra el Titánico) contra sus rivales en la fase de grupos y una nueva victoria en la semifinal, con un gol nada más comenzar el encuentro de Miguel Cuesta que resultó suficiente para doblegar al Caudal.

Apoyado en la veteranía de los exsportinguistas Lora y el recién fichado Canella, el Marino quiere añadir la séptima Copa Federación a las vitrinas de Miramar. Bien lo sabe su técnico, Sergio Sánchez, que ve a sus jugadores "muy motivados" de cara al encuentro tras un comienzo difícil en Segunda Federación, con un punto de seis posibles. "Estamos a punto de jugar una final, con lo que eso supone para el club. Tenemos la espinita del domingo, de caer después de hacer un buen partido. Jugamos contra un rival muy complicado, uno de los favoritos a subir a Segunda Federación y que cuenta con jugadores experimentados en categorías superiores y con un físico importante. Contra el Langreo en la semifinal demostraron orden, compromiso y saber competir. Nos costará muchísimo, tendremos que hacer las cosas muy bien tanto en ataque como en defensa y controlar las pérdidas para contener sus contragolpes", explicó Sánchez.

El Llanera, en busca de la sorpresa. Por su parte, el Llanera, uno de los candidatos al ascenso en Tercera, aspira a seguir dando sustos a equipos de Segunda Federación, tal y como logró en semifinales, donde apeó al Langreo después de un trepidante 2-2 resuelto en la rueda de penaltis (3-1). Los de Chuchi Collado, que quieren resarcirse después de la derrota en la última final, salieron victoriosos de los dos duelos contra el Ceares en la primera fase (1-0 y 0-3) y obtuvieron una victoria decisiva a domicilio contra el Llanes (1-3), equipo contra el que mordieron el polvo en casa (1-2) y con el que quedaron igualados a nueve puntos, logrando el pase a semifinales gracias a la diferencia de goles.

"Tenemos bastante ilusión y ganas de conseguir el primer título de Copa Federación para el club, después de llegar a dos finales seguidas. Conseguimos pasar una fase de grupos difícil y llegamos a las semifinales sabiendo que, después de demostrarlo el año pasado, podíamos competir contra una equipo de categoría superior", afirma Collado.

La Copa Federación siempre es una competición especial y, en este caso, por partida doble. Iván Blanco, Itziar Álvarez, Sara Fernández y Tarekegne Asnake formarán parte del primer cuerpo arbitral mixto que arbitra la final de una competición oficial senior en Asturias. "La final es una gran oportunidad y una muestra de confianza del Comité hacia nosotros", asegura el que será el árbitro principal de la final, Iván Blanco, que compagina el arbitraje con ser maestro de educación primaria. "El arbitraje me empezó a llamar cuando era juvenil. Jugué en el Atlético Camocha y, en mi último año, no podía compaginar los entrenos con los estudios. Ser arbitro me daba mayor flexibilidad", cuenta el gijonés, que suele trabajar en Tercera Federación y Liga Nacional y cuenta con ocho temporadas de experiencia. Álvarez, abogada, será una de la que le apoye desde la banda. "Después de jugar durante 14 años, quería ver el fútbol desde otra perspectiva", apunta la gijonesa, que espera una final con "un buen ambiente, muy igualada y disputada y que se decidirá por detalles". En la otra banda estará Asnake, que confía en "hacer lo mejor de nosotros mismos". La cuarta árbitra, Fernández, desea "que los tres equipos que participan en la final disfruten".