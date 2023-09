El entrenador del Lobas Oviedo, Manolo Díaz, tiene clara la receta para empezar a sumar triunfos en la dura temporada en la élite, tras las dos derrotas iniciales. "Hay que intentar volver a nuestra forma de ser como equipo, a nuestro mapa de juego y a nuestra intensidad", señala el técnico de las azules, que asegura que el equipo ha asumido los palos ante Aula Valladolid y KH-7 Granollers "con naturalidad".

"Los días que no se juega bien, como es el día de Granollers, lo sufres un poco más porque sabes que no has estado a tu nivel y eso hay que digerirlo, razonarlo y seguir trabajando, pero cuando estás compitiendo bien puedes perder y se asume bien", argumenta Díaz, que ve al equipo preparado para el importante encuentro de mañana ante el Elda en el Florida Arena (17.00 horas, Teledeporte): "es un partido muy importante para nosotras en casa, donde trataremos de hacernos fuertes y sacar la mayor cantidad de puntos que podamos".

El Elda Prestigio es el otro equipo recién ascendido, acompañando al Lobas. "Están aquí por merecimientos propios, mantiene la parte principal y ha añadido refuerzos importantes", explica Manolo Díaz de las levantinas.