Otra oportunidad para Alonso

El neerlandés Max Verstappen y Red Bull parten de nuevo como favoritos para el Gran Premio de Singapur, decimosexta prueba del calendario de Fórmula 1 sobre la nueva versión del trazado de Marina Bay, un circuito que parece propicio para que Fernando Alonso (Aston Martin) pueda pelear por las posiciones delanteras o incluso por un triunfo que además se le resiste al actual campeón, mientras Ferrari, Mercedes y McLaren buscan equilibrar las fuerzas.

Tras un descanso después de la gira europea, el Gran Circo vuelve al foco en Singapur, en un trazado muy diferente a Monza, donde Carlos Sainz (Ferrari), que partió desde la "pole", no pudo aguantar demasiado las embestidas de los dos Red Bull, que lograron el enésimo doblete. Verstappen sumó en el "Templo de la velocidad" su décimo triunfo consecutivo en la temporada –acumula 12 totales, a una de igualar el récord de victorias en una temporada–, el decimocuarto para los energéticos.

Sin embargo, Singapur no será, a priori, tan plácido como el trazado italiano. Marina Bay apunta a ser la gran oportunidad para un Alonso con hambre de obtener su triunfo 33º, en un circuito lento, muy virado y en el que predominan las curvas de 90º. Así, las configuraciones con más carga aerodinámica enfocadas a entender mejor el aire tendrán un rendimiento más positivo.

Es ahí donde podría aparecer con mucha fuerza el asturiano, que ya sabe lo que es imponerse en Marina Bay (2008 y 2010). Además de estas condiciones favorables, Alonso se podrá beneficiar de la maldición de Verstappen en Singapur, donde el neerlandés no ha conseguido ninguna victoria, ninguna "pole" ni ninguna vuelta rápida.

Ayer, en la habitual intervención ante los medios antes del inicio de los entrenamientos, Fernando Alonso se sinceró sobre sus oportunidades en el Gran Premio de Singapur: "En Monza no fuimos competitivos, pero aquí debería ser mejor. En algunas carreras somos los segundos más rápidos y en otras sentimos que somos quintos o sextos, así que ya veremos. Es un privilegio pelear con los mejores equipos, pero vamos carrera a carrera". Y apostilló: "¿Qué necesito para ganar aquí? Muchas cosas. Lo primero es ver la bandera a cuadros. Entonces, veamos si podemos construir la confianza como lo hicimos en Mónaco".

El regreso a la F-1, un desafío. El piloto asturiano también se refirió a las declaraciones del alemán Sebastian Vettel y su hipotético regreso al Mundial de Fórmula Uno y afirmó que "volver es un desafío que no debe subestimarse". "No sé si es sólo un titular, depende de lo que dijo y de su tono. Depende de él. Volver es un desafío que no debe subestimarse", reflexionó el bicampeón español, que regresó a la F1 en 2021 tras dos años ausente.

Hoy están programados los entrenamientos, mañana será la clasificación y el domingo la carrera (14.00 horas, DAZN).