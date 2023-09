El asturiano Iván García-Cortina (Movistar) estuvo cerca de ganar la antepenúltima etapa de la Vuelta, disputada ayer entre La Bañeza (León) e Íscar (Valladolid). El gijonés acabó quinto tras el sprint que se llevó el italiano Dainese (Team Dsm-Firmenich), por delante de Ganna (Ineos) y Van den Berg (EF Education-Easypost). "Me hubiera gustado ganar, tenía la rueda (buena, la de Filippo Ganna, segundo en meta) y lo di todo, pero no tenía más", dijo el asturiano. Cortina, de todos modos, señaló que está animado para el sprint de mañana en Madrid, y también para el campeonato de Europa: "Sin duda, tengo ganas porque me pueden ir bien y hay que intentar aprovecharlos".

El asturiano Iván García-Cortina (Movistar) estuvo cerca de ganar la antepenúltima etapa de la Vuelta, disputada ayer entre La Bañeza (León) e Íscar (Valladolid). El gijonés acabó quinto tras el sprint que se llevó el italiano Dainese (Team Dsm-Firmenich), por delante de Ganna (Ineos) y Van den Berg (EF Education-Easypost). "Me hubiera gustado ganar, tenía la rueda (buena, la de Filippo Ganna, segundo en meta) y lo di todo, pero no tenía más", dijo el asturiano. Cortina, de todos modos, señaló que está animado para el sprint de mañana en Madrid, y también para el campeonato de Europa: "Sin duda, tengo ganas porque me pueden ir bien y hay que intentar aprovecharlos".