Así fue la jornada de Segunda RFEF para los equipos asturianos

El filial azul cae en casa y mantiene su mal inicio de temporada, con un punto en tres partidos

Vetusta: Marco (1); Charbel (1), Berlanga (1), Jaime Vázquez (1), Osky (1), Yayo (1), Dieguito (1), Nacho Estrada (1), Darío Hidalgo (1), Santi Miguélez (1) y Enol Rodríguez (1). Cambios: Nico Pereira (1), min. 62, por Nacho Estrada. Xavi Sola (1), min. 62, por Enol Rodríguez. Marco Esteban (1), min. 70, por Charbel. Omar Falah (1), min. 83, por Darío Hidalgo. Lamine (1), min. 83, por Berlanga. Valladolid Promesas: Picón (1); Koke (2), Tito (2), Adri Gómez (1), Xavi Moreno (2), Martínez (1), Verde (1), Manu Pozo (2), Chuki (2), Tunde (2) y Salazar (1). Cambios: Dani Fernández (1), min. 56, por Tunde. Arnau (1), min. 74, por Manu Pozo. Chasco (1), min. 74, por Salazar. Paredes (s.c.), min. 89, por Chuki. El gol: 0-1, min. 79: Arnau. Árbitro: Oliveira Dios (comité gallego). Amonestó por parte local a Santi Miguélez, Nacho Estrada, Nico Pereira, Osky y Yayo, y por parte visitante a Xavi Moreno y Verde. El Requexón: 300 espectadores.

El Vetusta sigue sin carburar esta temporada, prolongando su mal inicio con una derrota ayer ante el Valladolid Promesas. El filial pucelano, aun no siendo el equipo tan fuerte que fue en temporadas anteriores, y a pesar de que no gozó de grandes oportunidades, sí que tuvo más posesión de balón y supo cómo hacer para llevarse los tres puntos en el tramo final del encuentro.

En el lado del filial azul, la baja de Sesé, que ha ido convocado con el primer equipo, obligó al técnico Jaime Álvarez a realizar una reestructuración de sus líneas, con una defensa que se mostró más segura que en partidos anteriores. Sin embargo, la falta de ideas en la creación de juego, con muchos futbolistas lesionados en esa demarcación, hizo que el peligro creado en el área visitante fuera escaso.

En la primera parte solo merecen ser destacadas dos aproximaciones de Dieguito, que en los dos casos despejó el portero visitante; y un disparo de Nacho Estrada, que también se encontró con el guardameta Picón. La primera aproximación con verdadero peligro del Valladolid Promesas fue la que realizó el exjugador del Sporting y del Covadonga Manu Pozo, que detuvo el guardameta Marco. Ya en el tiempo añadido, una falta que lanzó Santi Miguélez la envió Picón a saque de esquina.

La segunda parte fue muy parecida a la primera, con más posesión de balón para el Valladolid Promesas, al que, sin embargo, las ideas se le nublaban cuando llegaba a las inmediaciones del área. En esta segunda parte, por parte local, tan solo cabe reseñar un centro de Dieguito con remate de Nacho Estrada, que se perdió fuera desperdiciando una gran oportunidad de gol.

El Vetusta, debido a las lesiones, tuvo que modificar las líneas por las molestias sufridas por Charbel, que le obligaron a abandonar el campo, siendo sustituido por el juvenil Marco Esteban. Y cuando parecía que el filial oviedista igualaba el dominio y se estiraba un poco, aunque sin llegar a crear peligro claro, fue el Valladolid Promesas el que se adelantó gracias a un rápido contraataque, llevado por Xavi Moreno, que le puso un gran balón a Arnau para que marcara el tanto de la victoria del conjunto pucelano en un disparo raso. El equipo castellano logró así sumar su primera victoria en lo que va de temporada mientras que el Vetusta, con un punto, se hunde en los puestos bajos de la clasificación del grupo de Segunda Federación.

Jaime: "Nos marcaron cuando mejor estábamos"

Jaime Álvarez, entrenador del Vetusta, calificó el partido que perdió su equipo como "muy igualado", con dominio alterno, con un tramo final en la primera parte en el que el Valladolid Promesas fue "mejor" y una segunda en la que le gustó más su equipo: "La segunda parte corregimos alguna cosa y me ha gustado más que la primera", dijo. Sin embargo, fue en esa parte cuando les hicieron el gol que les costó la derrota: "Cuando mejor estábamos llega esa jugada, que como en el Villalbés la teníamos trabajada toda la semana, queríamos apretar muy alto para ganar duelos, no hemos ganado el duelo de Yayo, Miguel ha perdido su duelo también, no hemos estado atentos atrás a un corte que nos tiran y nos hacen el gol". Lo que más duele al entrenador es que "con muy poquito salimos penalizado". Aun así, asegura que "hay que seguir" y valora que su equipo "intentó reaccionar". Eso sí, reconoce que "el comienzo de liga no es el que hubiéramos deseado".

El Marino se queda corto y no pasa del empate (1-1)

El conjunto luanquín logró igualar el partido ante el Fabril después de que los cambios de Sergio agitasen el encuentro

Marino: Dennis (3); Borja Álvarez (2), Palomeque (3), Aspra (3), Adolfo (1); Lora (2), Guille Pinín (2), Jandro (1), Iván Elena (2), David Iglesias (2) y David Grande (2). Cambios: César García (1) por Jandro, min. 63. Miguel Cuesta (3) por Iván Elena, min. 63. Guaya (3) por Adolfo, min. 63. Abraham (1) por David Iglesias, min. 75. Hugo Salinas (s. c.) por Palomeque, min. 90. Fabril: Brais Suárez (2); Lache (2), Puerto (3), Marotías (3), Simão (2); Brais Val (3), Rubén López (2), Jairo (3); Diego Gómez (3), David Vilán (2) y Mati Castillo (2). Cambios: Barba (2) por Rubén López, min. 68. Iñaki (1) por David Vilán, min. 68. Thymos (s. c.) por Mati Castillo, min. 82. Mario Nájera (s. c.) por Jairo, min. 88. Goles: 0-1, min. 40: Mati Castillo, de penalti. 1-1, min. 67: Miguel Cuesta. Árbitro: Ruiz Martín (comité cántabro). Amonestó a los locales Palomeque y Lora y a los visitantes Brais Val, Diego Gómez, Lache y Mario Nájera. Miramar: 500 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por los jugadores fallecidos del Urraca y la conductora y se ofreció la Copa Federación al público.

El Marino no pudo pasar del empate ayer ante el Deportivo Fabril en un partido que pudo ganar cualquiera de los dos equipos, sobre todo en la segunda mitad, donde el encuentro fue mucho más abierto, con ocasiones de gol en ambas áreas.

Los primeros disparos fueron locales, en las botas de David Iglesias en el minuto 8 y de Iván Elena en el 17. En ambos respondió bien el guardameta Brais Suárez para detener el esférico. En el minuto 31 respondió el filial coruñés con un centro de Diego Gómez que remató Mati Castillo, deteniendo Denis bien colocado. En el 34, un disparo de Lora desde la frontal del área fue detenido por el guardameta Brais. En el minuto 40 llegó el primer tanto del partido. Diego Gómez desbordó hasta la línea de fondo y su pase atrás lo remató Mati Castillo, pero el esférico se estrelló en el codo de Borja Álvarez. El colegido no tuvo dudas y señaló penalti. La pena máxima la transformó Mati Castillo, con un disparo potente a media altura por el poste izquierdo.

Tras el paso por vestuarios el Marino salió muy fuerte. Guille Pinín centró desde la derecha y David Grande remató, rozando el palo derecho de la portería visitante. Poco después, un envío al área de David Iglesias encontró a Pinín, que casi anota, pero su tiro se fue por arriba por poco. Los cambios de Sergio refrescaron el juego del Marino y dos de los que entraron desde el banquillo fabricaron el gol del empate. Un gran centro de Guaya desde la banda izquierda lo remató de cabeza de forma impecable a la red Miguel Cuesta, llevando la alegría a Miramar.

El Deportivo Fabril apretó en el tramo final y en el minuto 72 Diego Gómez lanzó un córner que remató Lache en el área pequeña. Aspra, in extremis, despejó evitando lo que hubiese sido un posible gol.

En los últimos minutos los visitantes siguieron con buen ritmo y un remate cruzado de Barba se fue fuera por poco. En el 82, un zurdazo de Diego Gómez lo desvió con mucho acierto Denis, evitando el gol visitante. Al final, justo reparto de juntos.

Duro correctivo al Langreo en Galicia (6-0)

El conjunto asturiano cae goleado ante un Pontevedra efectivo y superior en una tarde para olvidar

Pontevedra: Edu Sousa (1); Ángel Bastos (1), Garay (2), Mario Gómez (1), Churre (2), Samu Mayo (1), Dalisson (1), Yelko Pino (1), Charly (2), Álex González (1) y Rufo (2). Cambios: Jaichenco (1) por Charly, min. 72 y Víctor Casáis (1) por Dalisson, min. 72. Javi Hermelo (1) por Álex, min. 80. Toño (1) por Yelko, min. 80. Padín (1) por Bastos, min. 80. Langreo: Adrián Torre (1); Nacho López (1), Gonzalo (1), Keko Hevia (1), Dani Hernández (1), Luis Sánchez (1), Juan López (1), Iago Novo (1), Carlos Cid (1), Nané (1), Ángel Sánchez (1). Cambios: Joselu Guerra (1) por Iago Novo, min. 80. Steven Prieto (1) por Ángel Sánchez, min. 64. Gabri Rabanilo (1) por Dani Hernández, min. 64 y Ordóñez (1) por Nacho López, min. 80. Goles: 1-0, min. 2: Garay. 2-0, min. 36: Rufo. 3-0, min. 59: Rufo. 4-0, min. 74: Rufo. 5-0, min. 77: Yelko Pino. 6-0, min. 88: Javi Hermelo. Árbitro: Pérez Fernández (Colegio castellano leonés). Amonestó al visitante Gonzalo. Pasarón: 1.526 espectadores..

El Langreo sufrió ayer un serio correctivo en su visita a Pasarón, donde el Pontevedra fue muy superior a los asturianos de principio a fin. El equipo local, que no tardó en adelantarse en el marcador, supo jugar con esa ventaja ante un rival angustiado, que se precipitó en muchas acciones, perdió demasiados balones y facilitó el camino a un rival letal en el área que firmó un 6-0 demoledor.

No hubo tiempo para demasiado antes de que el primer jarro de agua fría cayese sobre los jugadores del Langreo, y es que en la primera llegada a su área un mal despeje de la defensa asturiana permitía a Benja Garay rematar desde fuera de área, libre de marca, para marcar un golazo por toda la escuadra y colocar el 1-0 en el marcador.

El tempranero tanto local descolocó a los visitantes, que anduvieron perdidos por el terreno de juego durante algunos minutos, a merced del juego de un Pontevedra crecido que tenía el balón y trataba de abrir espacios en la zaga visitante. Apretaron los locales, que pudieron anotar el segundo ya en el minuto 12, en un buen remate de Charly tras un balón perdido por el Langreo. Las imprecisiones de los asturianos dieron vida al equipo gallego, que en el minuto 20 volvió a disponer de una buena ocasión, esta vez en un disparo de Rufo desde la frontal del área que se iba fuera por muy poco, rozando el palo derecho de la portería de Adrián Torre.

No bajó los brazos, pero en el minuto 59, al contragolpe, los locales dejaron el partido prácticamente visto para sentencia con un nuevo gol de Rufo. El Pontevedra había levantado el pie del acelerador, pero se defendía con mucho orden y su contraataque era letal, tanto, que en el 74 Rufo volvía a encarar la puerta de Adrián Torre, que no podía hacer nada por evitar el 4-0 cuando faltaban aún 15 minutos para el final. Nadie pensaba ya en la remontada en las filas asturianas, aunque el equipo buscaba el gol del honor, pero lo que llegó fue el quinto del Pontevedra, esta vez en botas de Yelko Pino en el minuto 77. No quedó ahí la cosa y todavía hubo tiempo para que Javi Hermelo anotase el sexto de la tarde para los locales ante un Langreo desquiciado y goleado en Galicia.