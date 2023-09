Ganar y volver a ganar, la vocación del Telecable de hockey

El amor propio de la plantilla del Telecable quedó tocado con la pérdida de todos los títulos hace dos temporadas y, desde entonces, el equipo gijonés se ha convertido en un equipo invencible, que ha ganado las cinco últimas competiciones a las que se ha presentado. La última llegó el pasado fin de semana –la Supercopa–, que es la segunda consecutiva para el equipo y la primera como entrenadora para Natasha Lee. También para María Igualada como jugadora.

Tras 12 horas de viaje y unas pocas de descanso, ayer el equipo se reunió a comer para celebrar su nuevo éxito. Por supuesto, el trofeo que las acredita como vigentes campeones de la Supercopa presidía la mesa. Las felicitaciones fueron constantes de las personas que se encontraban en el local en aquellos momentos, lugar habitual en las celebraciones. Allí, los parroquianos habituales ya las conocen de sobra.

"Estoy eufórica, este equipo sabe sufrir; sabíamos que iba a ser difícil porque además estamos en el inicio de la temporada y todavía no estamos finas. Había que llevar el partido hacia nuestro lado", señalaba Natasha Lee, aún ronca tras la intensidad del partido y la no menos intensa celebración posterior. Para Natasha es su primer título como entrenadora, pero la gijonesa tiene muchos más en su haber y sabe de sobra lo que supone. Sin embargo, para María Igualada, el fichaje de esta temporada, esta Supercopa es su primer título nacional. "Estoy muy contenta, estoy como en una nube porque es mi primer título", reconoce la jugadora, que en absoluto se arrepiente de su decisión de fichar por el Telecable: "Ha sido un acierto venir aquí, incluso aunque no se hubiera logrado el título creo que no me equivoqué porque sigo aprendiendo".

Igualada procede del Bigues i Riels y para ella "venir a Gijón es un gran cambio". "Estoy en una ciudad nueva, sola y me gusta mucho la manera en la que se entrena aquí", añadía. Todo ello hace que tenga "muchas ganas de que empiece la liga, espero que sea larga porque eso significará que estaremos disputando el título".

Buena parte de la consecución de este nuevo entorchado se debe a la actuación de la portera, Fernanda Hidalgo, para quien "fue un partido muy difícil, aunque los dos equipos estamos todavía como quien dice de pretemporada; pero estoy muy contenta por el grupo". Fue una final con gran protagonismo para las dos guardametas: "Tanto la portera del Vila Sana como yo estuvimos acertadas y por eso acabó el partido sin goles. En los penaltis la victoria pudo decantarse para cualquier lado", señala con modestia.

Fernanda Hidalgo añade que "es muy diferente que Natasha sea ahora la entrenadora, acostumbrada a tenerla como compañera, pero tenemos mucha confianza y muy buena relación y tanto ella como María Fernández están muy centradas en su nueva labor. Es una relación diferente pero como hay una buena relación de base se hace todo más fácil".

Sin apenas tiempo para más celebraciones, el equipo empieza hoy a preparar el debut liguero que del sábado en Mata Jove ante el recién ascendido Bembibre, equipo al que superaron con claridad hace una semana en el trofeo La Manzana. Como pasó con todos los trofeos ganados anteriormente, las jugadoras presentarán este nuevo a sus aficionados antes de hacerle un hueco en su vitrina.

Al equipo, que será recibido oficialmente en el Ayuntamiento el jueves, le gustaría poder organizar el próximo año la Copa Intercontinental, el único título que les queda ya que solo se celebró una edición, que fue en Argentina, y perdieron la final ante el Concepción. Luego llegó la pandemia y no se volvió a disputar.