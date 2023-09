René Reyes, jugador del Llanera: "Ascender es muy complejo, pero estamos construyendo una gran piña"

René Reyes (Los Alcázares, Murcia, 23 años) está iniciando su tercer curso en Asturias, el segundo como jugador del equipo de moda en Tercera, el Llanera. Reyes, especialmente entonado en las dos goleadas (4-0 al Avilés Stadium, 0-5 al Luarca) que reafirman la candidatura de los de Chuchi Collado al ascenso.

–¿Qué le trajo a Asturias?

–Cuestiones de la vida. Estaba en el Villarreal, luego en el Real Burgos y después llegué a Asturias, primero al San Martín, donde jugué un año, y ahora estoy en mi segunda temporada en el Llanera.

–¿Vino por fútbol o por trabajo?

–Por fútbol. Encontré trabajo estando ya en el San Martín. Me he asentado muy bien aquí, tengo aquí mi novia, he hecho amigos… Asturias es muy bonito, me encanta.

–Defínase como futbolista.

–El año pasado solía jugar de mediapunta: creo que aguanto bien el balón de espaldas y soy capaz de girarme y darle pausa al juego. Este año estoy partiendo desde la banda derecha, como extremo metido hacia dentro, para hacer dudar a las defensas recibiendo entre líneas, donde puedo hacer daño dando el último pase. Y este año, por lo visto, también se me está dando bien el gol (se ríe). ¡Por fin!

–Dos en dos partidos. Está en racha.

–Cuando era pequeño metía más goles, pero cuando llegué a Tercera me empezó a costar más. Últimamente estoy marcando más gracias a mis compañeros, porque estamos generando mucho peligro y, lógicamente, cuando creas más ocasiones es mucho más fácil hacer gol. También estoy tirando más a puerta, que eso ayuda (se ríe).

–¿A qué atribuye el gran comienzo del equipo?

–Físicamente estamos mucho mejor, la ayuda del preparador físico es fundamental; además, el entrenador nos da mucha libertad a la hora de atacar, podemos movernos como queremos, y tener jugadores con envergadura que aguantan el balón y ganan duelos por arriba nos ayuda mucho a generar arriba.

–Llevan nueve goles en dos partidos. ¿Cuál es el secreto?

–Nos basamos mucho en los delanteros. Romaric la aguanta muy bien y es muy potente, igual que Mamadou, y Viti nos aporta pausa y criterio. Y en defensa somos muy fuertes, la gente de atrás es muy buena en las ayudas: así es más fácil para todos, porque cuando robamos tenemos más espacio para correr.

–Perdieron la final de la Copa Federación contra el Marino solo por un gol después de caer también el año pasado contra el Avilés, aquella vez en penaltis.

–Es una competición muy exigente. En semis conseguimos eliminar al Langreo y en la final nos tocó otro rival de Segunda Federación como el Marino. Creo que se nos fue el partido por el físico; en la primera parte tuvimos más el balón y el partido fue más parejo, pero luego ellos apretaron y nos costó bastante. A ver si el año que viene tenemos la suerte de ganarla de una vez.

–El año pasado se les escapó la opción de ascender en la eliminatoria contra L’Entregu. Viendo su gran comienzo de curso, ¿ha llegado el momento de dar el siguiente paso?

–Ascender es muy complejo, jugamos contra muy buenos equipos que tienen grandes plantillas. Vamos a luchar por estar en los puestos de arriba con trabajo y con una plantilla unida: una ventaja que tenemos este año es que el banquillo suma mucho y estamos construyendo una gran piña, y eso es lo importante en un equipo, que todos vayamos a una. Ojalá consigamos ser constantes y consigamos nuestro objetivo, que es subir, pero sabemos que es muy complicado.