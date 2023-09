Arde el Marsella más asturiano

El Marsella más asturiano está a punto de ser historia. Marcelino García Toral dejará de ser el entrenador del Olympique en las próximas horas siguiendo el camino del presidente y su gran valedor, el también asturiano Pablo Longoria. Longoria ha optado por abandonar el cargo tras casi tres años al frente de la entidad. El ovetense ha sido amenazado de muerte por los ultras, descontentos con la marcha y la confección del equipo. Fue la gota que colmó el vaso. Frank MacCourt, propietario del Marsella, intentaba a última hora de ayer buscar una solución con todas las partes, pero, salvo giro inesperado, no parece que haya vuelta atrás.

Marcelino, su cuerpo técnico, y Pablo Longoria no son los únicos asturianos en el Olympique de Marsella. En la junta directiva, como director general, está Pedro Iriondo, quien tomará el mismo camino. El proyecto liderado por Longoria, cuyo final se hará oficial en unas horas, había experimentado un crecimiento en lo deportivo que no había sido aceptado por los aficionados más radicales del conjunto francés. La derrota en la previa de la Liga de Campeones, este mismo verano, unido a la gestión del capítulo de fichajes, acabó de encender la mecha.

Los hinchas se quejan, entre otros motivos, de la pérdida de identidad de una plantilla que ya no tiene líderes claros y tampoco a los jugadores que contaban con el apoyo de la grada, como Payet, Mandanda y Guendouzi. Este último se fue al Lazio en la última semana de mercado. El diario L’Équipe desveló la crisis abierta en el club en la mañana de ayer, informando de que Marcelino García Toral tenía la intención de dejar el club y así se lo había comunicado a sus futbolistas. Ni tan siquiera se sentará en el partido de maña contra el Ajax: el encargado de hacerlo será Jean-Pierre Papin.

El cuadro francés no ha perdido todavía esta temporada, pero el inicio no ha ido según lo esperado. El último empate contra el Toulouse en casa, unido al anterior ante el Nantes lejos del Velodrome, han provocado que los ultras de la entidad de la Costa Azul exploten por todo lo que se ha vivido en el último año. El presidente de la entidad está siendo duramente criticado por esa pérdida de nombres, pero no es el único motivo. Según afirma L’Equipe, el lunes se celebró una reunión entre la dirección deportiva del Olympique de Marsella y los ultras del conjunto francés. En esa reunión la postura de los seguidores fue muy clara y lo que pidieron fue la salida cuanto antes de Pablo Longoria, incluso con amenazas de muerte. Los ultras destacaban que Marcelino había hecho pocos méritos para tener un proyecto así lejos de España y que su llegada al banquillo se debe más a su amistad con Longoria. Lo que apuntaba a ser un año ilusionante, con Longoria apostando por el hombre al que mejor conoce en el fútbol, se ha convertido en una pesadilla.

El domingo esperaba Luis Enrique

Antes de la crisis en el club, el Olympique de Marsella preparaba una semana intensa en lo deportivo y con un claro sabor asturiano. El conjunto francés afrontaba dos partidos exigentes en este inicio de calendario. Mañana, en Liga Europa, ante el Ajax en el Johan Cruyff Arena de Amsterdam, y el domingo, otra salida complicada para el conjunto marsellés, la que le llevará al Parque de los Príncipes para medirse al París Saint Germain de Luis Enrique. El choque suponía el reencuentro de dos entrenadores asturianos y criados en el Sporting. Los dos fueron jugadores del conjunto rojiblanco antes, siendo Marcelino también técnico del primer equipo. Iba a ser la primera vez que se enfrentaban en sus recién estrenadas etapas en Francia. "Le Classique" es el término con el que se conoce a uno de los partidos de mayor rivalidad en el país, el que enfrenta al Olympique de Marsella y al París Saint Germain. Ahora, todo ha saltado por los aires.