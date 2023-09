"El Olympique de Marseille considera que los acontecimientos del pasado 18 de septiembre no permiten a Marcelino y a su personal técnico ejercer en buenas condiciones la función para la que fueron contratados. Como resultado de esta deplorable situación, Marcelino y su personal no continuarán su misión en el Olympique de Marsella". Un breve comunicado que contenía esta frase puso punto y final a la breve etapa de Marcelino García Toral en el banquillo de uno de los clubes de más renombre del fútbol francés. El técnico villaviciosino se había incorporado al Olympique hace menos de tres meses avalado por el ovetense Pablo Longoria, presidente de la entidad, pero no ha podido desarrollar el proyecto por culpa de la presión de los agresivos ultras marselleses, en guerra con Longoria por lo que ven como una pérdida de personalidad del equipo. La derrota en la previa de la Liga de Campeones ha provocado que todo estalle por los aires. Los acontecimientos del pasado 18 de septiembre que cita el comunicado son derivados de la reunión que mantuvo la directiva marsellesa con los ultras, que incluso amenazaron de muerte a Longoria. "Teniendo en cuenta el contexto, todo el club está extremadamente decepcionado de tener que lidiar por razones extradeportivas con la salida de un entrenador y un personal técnico que llegaron a Marsella solo el 23 de junio y están plenamente comprometidos con el club", finaliza el comunicado de la entidad. Pablo Longoria puede ser el próximo en abandonar su puesto.