El título que le falta al Telecable, en casa

El Telecable Gijón, tras arrasar en Europa la pasada temporada e iniciar esta ganando la Supercopa, suma ya 17 títulos entre Liga, Copa de la Reina, Copa de Europa y Supercopa. Los cinco últimos, además, de manera consecutiva. Al equipo gijonés solo le queda una competición por ganar: la Copa Intercontinental. Un trofeo que solo se disputó una vez en su versión femenina, en el 2018, mientras que ya van 19 ediciones masculinas. El sueño ahora es traerlo a Gijón para intentar ganarlo.

En esa única Copa Intercontinental femenina, disputada en la localidad argentina de San Juan, participaron los dos mejores equipos europeos de aquella temporada, el Telecable Gijón y el Benfica, y los dos mejores de Sudamérica, los argentinos de Concepción y Talleres. A la final llegaron Concepción, que eliminó al Benfica, y Telecable Gijón, que hizo lo propio con Talleres.

En ese partido, las gijonesas comenzaron ganando pero luego vieron como el combinado argentino, con la afición a favor, le daba la vuelta al marcador con cuatro goles de Florencia Felamini, jugadora que por cierto acaba de fichar el Vila Sana, lo que le dio el título por el resultado de 4-2. Luego llegó la pandemia y nunca más se volvió a celebrar. Del equipo que disputó aquella final aún quedan Sara Lolo, Sara Roces, Marta Piquero, Nuria Almeida y Natasha Lee, que es ahora la entrenadora.

El conjunto gijonés tiene la ilusión de ganar esta competición, la única que le falta en su vitrina, y de poder ser el club organizador. Sin embargo, las dificultades son muchas. Por el momento parece imposible que se pueda celebrar este año, ya que los calendarios están elaborados tanto en las competiciones nacionales como en las internacionales y no se contempla. Además, está por ver la aceptación que la propuesta va a tener en el Ayuntamiento de Gijón. Otro escollo a salvar es si los equipos sudamericanos están por la labor de viajar a Europa para jugarla. Es de suponer que serían argentinos, que son los grandes dominadores de las competiciones de clubes, pero este país está inmerso en una profunda crisis económica y el desplazamiento es caro para las economías prácticamente de guerra que tienen estos clubes en los momentos actuales.

La idea del Telecable Gijón es la de ir madurando el proyecto y comprobar primero la implicación de las distintas partes y, si esta es favorable, empezar a trabajar más en serio para sacarla adelante. De cualquier manera, no es un proyecto a corto plazo pero sí algo que les gustaría recuperar y no solo por tratar de añadir a su palmarés el único trofeo que les falta si no porque consideran que es una iniciativa buena para el hockey en general. Tampoco hay que desdeñar las repercusiones económicas que una competición de estas características puede tener para la ciudad.

Al club gijonés le haría ilusión, pero desde luego no va a ser su principal obsesión en estos momentos. Antes de eso ven más urgente y necesario concretar la ampliación del pabellón de Mata Jove porque cada jornada se quedan aficionados sin poder entrar por falta de localidades. El Telecable Gijón tienen la promesa municipal de que se llevará a cabo y ahora solo queda saber cómo y, sobre todo, cuándo se afrontarán las obras.

El club está viviendo seguramente el momento más dulce en sus 28 años de existencia, pero todos, desde el presidente a la última jugadora del equipo más joven, son ambiciosos y trabajan por mejorar. Lo conseguido es mucho, pero seguro que lo que queda por delante será incluso mejor.