El Alimerka Oviedo, de la Catedral a la salvación

"Nos hubiera venido bien venir el año pasado, que lo pasamos muy mal para salvarnos", bromeaba ayer Fernando Villabella, presidente del Alimerka Oviedo, tras acudir junto a los norteamericanos Demetric Horton, Hall Elisias y Tanner Stuckman, recién llegados al equipo, a la visita ayer a la Catedral. Un acontecimiento, asegura el presidente, que puede que pronto adquiera carácter de tradición: "Igual que el Real Oviedo visita Covadonga antes de empezar cada temporada, nosotros queremos hacer lo mismo con la catedral".

Sergio Martínez, canónigo del templo, acompañó a los jugadores. El más religioso de ellos es Tanner Stuckman. La fe del ala-pívot de Illinois, especialmente interesado en conocer el Santo Sudario, impulsó una visita que "fascinó" a los jugadores. "Les ha entusiasmado la antigüedad de las piezas que tenemos aquí, sobre todo porque vienen de Estados Unidos, donde es menos habitual ver este tipo de tesoros", explica Martínez.

Sin embargo, tras la religiosidad de Stuckman –que juega un papel relevante en su vida y que comparte con su mujer– se esconde un jugador interior duro, que no rehúye el contacto en la pintura. "La religión no tiene mucho que ver con cómo soy en la pista –reconoce–. ¿Pero a que fuera soy un buen tipo?", interpela entre risas a unos Horton y Elisias que devuelven la carcajada, síntoma de la buena relación que ya han construido, habitantes ahora los tres de una ciudad en la que, coinciden, están encantados.

"Oviedo es muy bonito, y vivir cerca de la playa y de la montaña es fantástico", celebra Horton, enamorado también del carácter de los asturianos: "La gente es muy agradable, ¡hasta te saludan dándote dos besos!". Elisas, que a diferencia de su compañero ya sabía lo que es vivir en Europa tras jugar la última temporada en el Oberwart Gunners de Austria, aprecia aún más el modo de vida que se ha encontrado en Asturias… y su gastronomía: "Todo el mundo es muy abierto, a diferencia de Austria, donde había menos vida en la calle. Yo prefiero esto, y además la comida está buenísima". Stuckman, por su parte, está tan feliz en su nueva casa "que ya le he dicho a mi familia que no me muevo de aquí", comenta medio en broma, medio en serio.

En lo deportivo, la terna americana también va en la misma onda: misma hambre, misma ambición, mismas ganas de ayudar al OCB a salvar la categoría sin padecer las estrecheces del anterior curso. Si Stuckman aspira a aportar "triples y dureza", Elisias, center rocoso, llama a "ser agresivos en defensa y trabajar juntos", sabedor de que "darlo todo en el día a día es el camino para conseguir "grandes cosas".

Horton, el más joven de los tres, se encuentra ante su experiencia iniciática en el baloncesto profesional. Forjado en North Carolina A&T –donde se destapó como un excelso triplista, con un acierto del 44% en su último año–, dice no acusar los nervios del estreno ni la morriña de su tierra, pues estaba "deseando" comenzar esta etapa de su carrera. El exterior, eso sí, reconoce haberse encontrado una manera de jugar opuesta a la que estaba acostumbrado en la NCAA: "Es muy diferente. En Estados Unidos todo se basa mucho en el 1 contra 1. Aquí todo es mucho más colectivo, todo tiene que ver con el equipo". La fuerza del grupo. Esa a la que invoca el OCB para vivir una temporada tranquila en LEB Oro.