El balón, doble arma de Eli

Eli, jugadora del Avilés Femenino, tiene una doble vida. Durante el día trabaja como técnico de medio abierto, algo así como una educadora, con niños que han cometido delitos. Por la noche, cuando se encienden los focos de La Toba, se vuelve futbolista. "Es complicado de compaginar, pero hago el esfuerzo porque ambas cosas me encantan", asegura la avilesina, una de las caras nuevas del proyecto blanquiazul.

"Yo estudié psicología. Cuando acabé la carrera, hice mis prácticas en la Asociación Centro Trama, que trabaja con menores que cometen delitos", cuenta Eli. La avilesina centra sus esfuerzos en apoyar y orientar a los niños para que, poco a poco, puedan rehacer su vida, ya que en muchos casos son personas en riesgo de exclusión social. "Nos focalizamos sobre todo en el tema familiar y de ocio, además del ámbito formativo laboral", explica la blanquiazul. Su trabajo no es sencillo, ya que al ser algo obligatorio, algunos de los niños no lo acaban de entender. "Nuestro objetivo principal es que no delincan otra vez. Para ello, intentamos que reflexionen sobre lo que han hecho. Hay veces que lo ven y otras que no, pero intento ayudarles en todo lo posible".

Eli ha encontrado una gran manera para acercase a ellos, la pelota. "Siempre utilizo el apoyo del fútbol en mi día a día", asegura la futbolista, que cree que es un deporte que "transmite unos valores, como la importancia de trabajar en equipo, de ayudar a los compañeros y que no son solo individualidades". "Al final el fútbol es el deporte rey, algo que todos conocen. Todos, alguna vez, han jugado al balón con sus amigos, por lo que se sueltan un poquito", afirma la blanquiazul, que aprovecha su faceta como jugadora para intentar crear vínculos con los niños.

Este año, por suerte para ella, ha vuelto a casa. Tras jugar durante siete temporadas en el Gijón Femenino, este verano ha hecho las maletas para regresar a su ciudad y al Avilés. "Me llamaron Pedro Arboleya (entrenador) y Ángel González (director deportivo) y no lo dude. El proyecto deportivo es muy ambicioso", apunta Eli, que no puede estar más contenta con el inicio de temporada. Tras firmar una buena pretemporada, el inicio de campaña ha sido inmaculado. "Me parece que hay equipo para luchar por grandes cosas. Hay que ir pasito a pasito, sumando de tres en tres. Obviamente el objetivo es el ascenso, pero aquí somos fieles a la filosofía del Cholo", bromea la avilesina, que, a pesar de estar enrolada en filas gijonesas, siempre ha estado pendiente de la actualidad blanquiazul. "Me gusta demasiado el fútbol, por lo que quiero estar enterada de todo lo que pasa. Además, el Avilés lo tenía al lado de casa, como para no seguirlas", afirma.

Inicio con paso firme

A pesar de lo ocupada que está su vida, Eli tiene tiempo hasta para ir al gimnasio y seguir formándose. "Es complicado, lo sé, porque trabajo de mañana y tarde y, además, tengo el fútbol", reconoce la central. ¿La clave? La pasión. "Me encanta el fútbol, por lo que intento organizarme lo mejor posible. Hay días que tengo que salir un poco antes, para llegar volando al entrenamiento, y recuperar horas en otro momento, pero el esfuerzo vale la pena", asegura la blanquiazul, consciente de que apenas no tiene tiempo libre, pero "haciendo encaje de bolillos se puede solucionar". "Hago lo que me gusta, que es lo importante", sentencia Eli. A pesar de la complejidad de sus dos vidas, la alegría que trasmite le hace llegar a todo.

En la última jornada, el Avilés siguió demostrando que es uno de los equipos a tener en cuenta para el salto de categorías tras derrotar con solvencia al coruñés Victoria (4-0). Las blanquiazules maniataron a su rival, al que no le dejaron opciones cerca de su área, y certificaron su superioridad con sendos dobletes de Marina y Liber. El equipo dirigido por Arboleya marcó dos tantos en la primera parte y otros dos en la segunda.

El club inicia la temporada con más de 2.500 abonados

La implicación de la afición avilesina con su equipo ha ido en aumento en los últimos meses, de la mano de los buenos resultados, y ha quedado plasmado en un aumento considerable del número de abonados. El Real Avilés Industrial ha cerrado la campaña de socios alcanzando los 2.534. De ellos, 1.343 corresponden a personas que han renovado el abono de la pasada temporada, mientras que el número de nuevas altas ascendió hasta las 827. La cifra restante para sumar el global, 364, corresponde a componentes de la cantera blanquiazul. Pese al mal inicio de liga, con dos puntos de los primeros nueve y dos partidos sin conocer la victoria en casa, el abrigo del Suárez Puerta se antoja vital en el objetivo de intentar el salto a Primera Federación.