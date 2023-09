Lydia Valentín se retira: "Me encanta lo que he vivido"

Lydia Valentín, primera deportista española en ganar una medalla olímpica en halterofilia, puso punto final a su carrera deportiva ayer en un acto lleno de emoción en la sede del Comité Olímpico Español (COE). Valentín, última pregonera del Descenso Internacional del Sella, se retira, a los 38 años, tras no recuperarse de una lesión de cadera que la dejó sin competir en su último Mundial y sin poder participar en sus quintos Juegos Olímpicos, en París, donde tenía la ilusión de ser la abanderada.

"Quiero dar las gracias de corazón a todas y cada una de las personas que me han acompañado en mi carrera deportiva. Más que una despedida, me gustaría que fuera una celebración a mi trayectoria", dijo ayer.

"Me voy feliz, tranquila y muy agradecida. He conseguido mucho más de lo que jamás imaginé. A partir de hoy comienza una nueva vida que estará llena de éxitos ya que llevo los valores del deporte que he aprendido", confesó Valentín, que subrayó que la halterofilia es su deporte, la ha "llevado a lo más alto y siempre estaré unida a ella".