«Nuestra defensa ha de ser top siete de la liga para poder correr»

Llegado en principio para reforzar los entrenamientos de una plantilla corta e incompleta, Robert Cosialls (San Cugat del Vallés, 20 de diciembre de 1996) ha convencido a Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo, por su nivel de entrega y su versatilidad desde un puesto interior. Firmado hasta final de temporada en papel de quinto interior, el jugador hará su debut como miembro de pleno derecho de la plantilla en el amistoso de esta tarde ante el Melilla (Pumarín, 18.30 horas). Será el cuarto encuentro de preparación del OCB y el tercero de las «Series Alimerka»: los abonados tendrán acceso gratuito, lo mismo que aquellos que presenten un ticket de compra superior a 10 euros y la tarjeta Alimerka en las oficinas del club. Para el resto, las entradas cuestan 9 euros para los adultos y 3 para los sub-18.

–¿Tenía alguna expectativa de poder firmar un contrato con el club?

–Vine aquí a hacer la pretemporada sabiendo que no tenían otra ficha, ya me dijeron que querían ser diez más gente que subiese del EBA. Quizás por el tema de las lesiones vieron que necesitaban otro jugador para completar. Yo me sentí cómodo, quería estar en Oro, y ellos vieron que lo hice bien. Hemos hecho un sacrificio los dos y creo que nos va a ir muy bien.

–¿Qué puede aportar a la plantilla de Javi Rodríguez?

–A mí me gusta ganar, haré lo que sea para ello: bloquear, defender, meter puntos, animar al compañero... Creo que en los clubes en los que todo el mundo funciona así es como cada uno saca su mejor lado. Y en Oviedo hay una piña increíble, nos llevamos muy bien y los resultados están acompañando, aunque tres victorias en pretemporada no quieren decir nada. Puedo aportar lo que ya se ha visto: intensidad, defensa y correr, triples abiertos cuando estoy en racha, penetraciones a derecha e izquierda...

–¿Conocía anteriormente a Javi Rodríguez?

–No lo conocía, no, pero hablé con conocidos comunes, exjugadores suyos. Y además yo coincidí en Girona con Carles Marco, sé que estuvo con él de segundo y su juego tiene similitudes.

–¿Y cómo es Javi?

–Muy exigente. Tiene las ideas muy claras, y eso es algo bueno. Ya nos trasladó lo que él quiere y tenemos que plasmarlo en la pista. Como somos un equipo joven, creo que hay que dar importancia a defender y correr. A veces se menosprecia ese aspecto, pero a mí me encanta, son puntos fáciles. Por suerte la plantilla pilla muy bien esas ideas, es gente muy inteligente.

–¿Confía entonces en lograr la salvación sin los apuros de la temporada pasada?

–Eso espero. Hay buenas sensaciones y ya hemos ganado a dos equipos fuertes, aunque es pretemporada y queda mucho. Tendremos un juego de correr bastante, pero pasa eso nuestra defensa tiene que ser top cinco, seis o siete de la liga. Y a partir de ahí, jugar alegres. Cada vez es más complicado por el nivel de los equipos, será una liga difícil, pero divertida de jugar.

–¿Tiene algo de tiempo para disfrutar de Oviedo y de Asturias?

–Poco, algunas tardes. De momento tengo que decir que me encanta la comida, las vistas, la tranquilidad... lo único malo y que no acabo de pillar es el tiempo, no saber cuándo va a llover (se ríe).

–¿Ha jugado alguna vez en Pumarín?

–Pues no, no me ha coincidido todavía hasta el primer amistoso. Sé que es un pabellón complicado en el que nos tenemos que hacer fuertes porque la afición va a estar siempre con nosotros.

ADBA Sanfer y MG Cyasa Fodeba, hoy en la final regional

El Complejo Deportivo Avilés acoge esta noche, a partir de las 20.00 horas, la final de la Copa Principado femenina, entre el ADBA Sanfer avilesino y el MG Cyasa Fodeba gijonés. El conjunto local tiene una baja sensible, la danesa Cirkeline Rimdal, que sufrió la rotura del tendón de Aquiles durante un entrenamiento. La jugadora fue operada ayer satisfactoriamente.