"En Asturias dependemos de ayudas y de las migajas que deja el fútbol"

A Pepe Llaneza tal vez se lo conozca más por sus años como preparador físico del Sporting que por su pasado como destacado jugador de balonmano. Su buen hacer en este deporte le llevó a jugar en los mejores equipos del momento, incluidos los dos gijoneses, Sporting hasta su desaparición como sección del club de fútbol y Grupo Covadonga, y a ser internacional. Él es uno de los que serán homenajeados el próximo 6 de octubre.

–¿Qué le parece este homenaje?

–Quiero felicitar a los organizadores porque esto es algo que nunca se había hecho antes en Asturias. No es que nosotros merezcamos ese homenaje, creo que lo merece todo el balonmano de la región porque hemos sido una potencia nacional. Está nuestra hornada y todas las que vinieron después cargadas de grandísimos jugadores, mucho mejores que nosotros y ganando además títulos. A Asturias nunca se le valoró esta faceta, quizá porque el balonmano no es un deporte con tanta repercusión como el fútbol. Yo estoy muy orgulloso de que se acuerden de mí para este homenaje. Creo que puede ser un espaldarazo para este deporte en la región porque sigue habiendo buenos jugadores y esto es una manera de lograrlo.

–Prácticamente siempre hubo asturianos en la selección.

–En la selección coincidí con varios asturianos, Javier García Cuesta, Faustino Villamarín, Meana y Moral, aunque no a la vez. Después vinieron otros que empezaron a conseguir títulos.

–¿En qué se diferencia el balonmano de su época del actual?

–Hay mucha diferencia entre el balonmano que jugábamos nosotros y el actual. Son diferencias en todos los aspectos, desde el físico al técnico. Los jugadores son muy grandes pero también muy rápidos, antes los que había grandes eran lentos. La evolución física en el deporte ha sido muy grande y en el balonmano también. Yo por ejemplo no tendría sitio, ahora son muy grandes hasta los porteros.

–¿Qué influencia tienen en esa evolución los preparadores físicos?

–Creo que los preparadores físicos influimos mucho en la mejora en general. En la selección estuve con Domingo Bárcenas y lo hacía todo él. Yo con Juan de Dios Román discutí alguna vez porque nunca reclamó un preparador físico para el Atlético de Madrid. Al cabo de los años el cuerpo técnico aumentó considerablemente y con él los preparadores físicos.

–A usted le llevó a la selección Domingo Bárcenas, ¿qué le parece su figura?

–Domingo Bárcenas fue un impulsor del balonmano, pero para mí el que está al mismo nivel que él fue Pepito Roncero. Siento mucho que en mi época de formación no haya tenido a Roncero como entrenador. Roncero estuvo en segundo plano como entrenador porque Bárcenas estaba en la capital y fue el que puso el balonmano en órbita. En aquella época estaba la escuela rumana o la yugoslava, que eran muy superiores a nosotros, pero Bárcenas trabajó para mejorar. Fue un pionero.

–Asturias siempre ha sido potencia en el balonmano.

–Asturias no solo dio buenos jugadores, sino también entrenadores y árbitros. En aquella época estaba Roncero, Antonio Oliva, Juan Arribas, que fue una persona que a mí me ayudó mucho. Pero en Asturias, como en otra partes, el problema es el económico. Los buenos jugadores ya son profesionales y quieren ganarse la vida, por eso la mayoría de los jugadores de la selección están fuera de España. Yo cuando me volví a Asturias necesitaba un trabajo para poder vivir porque del balonmano nadie podía hacerlo en la región.

–¿Qué se necesita para volver estar en lo más alto del balonmano?

–Todo depende del dinero, de poco valen los sentimentalismos. Hubo una época en la que jugábamos porque nos gustaba, pero ahora los que lo hacen necesitan cobrar para poder vivir y eso es lo que falta. Aquí en Asturias hay empresas fuertes que podrían ayudar pero no lo están haciendo y el balonmano han tenido que ir de la mano del comunidades autónomas, ayuntamientos o el Consejo Superior de Deportes y dependiendo de las migajas que deja el fútbol.