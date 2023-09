El entrenador del Covadonga, Manolo Simón, dijo tras la derrota que "en el primer tiempo tuvimos bastantes ocasiones de gol, pero nos fuimos al descanso con empate. En la segunda mitad, no salimos con la misma intensidad y empezamos peor. Aun así estábamos en el partido, pero con el 2-1 el partido se acabó. Tuvimos ocasiones para hacer más goles, estábamos llegando aunque no apretábamos igual", recalcó. "Ellos aprovecharon mejor sus ocasiones y nosotros no", sentenció el técnico.