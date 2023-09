El talento de las asturianas con el balón ovalado explota fuera

Asturias, una región con pocos clubes de rugby y con aún menos equipos femeninos, está exportando a jugadoras de gran nivel que están llegando a algunos de los mejores clubes de España, a la selección española e incluso llamando la atención fuera del país.

Un buen ejemplo de ello son Carla Méndez, Paz Marín, Kasandra Sylla, Águeda Pis, Clara Piquero y Paula Garrido, que comparten una misma pasión: la de jugar al rugby, algo que todas ellas han logrado hacer al máximo nivel nacional. «Lo más valioso es que es un deporte que te educa, aprendes más cosas aparte del deporte; a mí me ha cambiado la vida», explica Kasandra Sylla (Cangas del Narcea, 24 años), nueva jugadora del Lyon Lou francés. Carla Méndez (Navia, 20 años), por su parte, destaca ciertos valores de este deporte: «Impera el respeto por el árbitro y por el adversario; además, el equipo se convierte en tu segunda familia». En esta misma línea, Paz Marín (Oviedo, 21 años), destaca «el ambiente y la gente que se conoce».

Las seis jugadoras mencionadas salieron de Asturias y consiguieron crecer en el rugby. Aunque cada historia personal es diferente, las seis coinciden en sus comienzos, durante la adolescencia, en Asturias. Kasandra comenzó en Cangas del Narcea hace 11 años, cuando dos chicos promocionaban el deporte en su escuela: «Me animaron a probar y me encantó. Desde ese momento nunca dejé de practicarlo». Progresó, fichó por el Crat de La Coruña y después pasó cinco años en el Universitario de Sevilla, dos clubes de División de Honor. Un crecimiento que la ha llevado nada menos que hasta la selección española absoluta: «Es el trabajo y sacrificio de muchos años», explica Sylla, que ahora afronta el reto de jugar en Francia, país donde este deporte es casi una religión y donde se está celebrando el Munduial masculino.

En el caso de Carla, comenzó en Navia, con 12 años, por la influencia de su hermano: «Jugaba con señores de 40 años, el más joven del equipo era mi hermano, seis años mayor que yo». En Segundo de Bachillerato se asentó en el Belenos avilesino y al año siguiente, con 18 años, se marchó a El Salvador de Valladolid, donde consiguieron el ascenso a División de Honor en su primer año y donde está a punto de comenzar su tercera temporada.

Paula Garrido (Gijón, 18 años) acaba de aterrizar precisamente en El Salvador, en la que será su primera experiencia en la máxima categoría del rugby tras proclamarse este mismo verano subcampeona de Europa con la selección española sub-18, dejando el Gijón Rugby, donde empezó hace cuatro años. Mismo club en el que comenzó la también gijonesa Clara Piquero, de 24 años. «El nivel era regional, era un rugby más social que competitivo», dice Piquero. Cuando salió de Gijón, puso rumbo a El Salvador y también ella logró el ascenso a División de Honor. El Salvador fue su último equipo antes de marcharse a Francia, para recalar primero en Bayona y después en su actual equipo, el Lons Section Paloise de la Primera División francesa. «Aquí, en Francia, se nota mucho la subida de nivel porque hay el doble de jugadoras incluso en los equipos de menor dimensión y empiezan a jugar desde pequeñas».

Piquero ya lleva ocho partidos de rugby con la selección española absoluta. La llamada llegó después de disputar su segundo Europeo sub-18 y su objetivo más inmediato es llegar al Mundial de 2025, con la dificultad que la clasificación conlleva. Con todo, Clara mira al futuro con cautela: «Ahora mismo estoy centrada en disfrutar del proceso en el rugby».

Águeda Pis, de 19 años, afrontará su tercer año en Eibar, en División de Honor. «No es comparable el nivel que hay en Asturias con el que hay aquí, es un salto muy grande». La asturiana (Soto de Llanera) comenzó en el All Rugby de Llanera, donde pudieron formar un equipo femenino con la ayuda de algunas madres, entre ellas la suya: «Mi madre se aficionó y todavía hoy sigue jugando», explica. Su cambio llegó en el momento de continuar con estudios superiores, para lo que eligió el País Vasco. El Eibar le prestó ayuda para el mantenimiento de sus estudios y le dio la oportunidad de experimentar la máxima categoría, en la que Águeda tuvo que esforzarse para adaptarse a la dificultad añadida del juego.

A Paz Marín el rugby le viene de familia. Su hermana lo jugó desde bebé y ella se animó a probarlo hace siete años en Llanera. Actualmente, con 21 años, reside en Santiago, donde trabaja, estudia y juega al rugby. Su experiencia en División de Honor se materializó en el Crat, durante una temporada, cuando vivía en La Coruña y tenía que realizar múltiples desplazamientos hasta Santiago para compatibilizar estudios y vida social. Ese ritmo de vida no le hacía disfrutar, que finalmente se decantó por trasladar toda su vida a Santiago, asumiendo no seguir en el Crat. De su experiencia en División de Honor también destaca la dificultad: «A nivel de juego sí que me costó adaptarme, pero se aprende muchísimo».

Cuando les preguntan por la situación del rugby en Asturias, lo tienen claro. Carla señala que «falta gente para jugar al rugby, sobre todo chicas, es un lugar muy disperso donde conviven muchos deportes». Paz indica que «algunos equipos en Asturias no llegan ni al mínimo de jugadoras y por tanto los equipos deberían cooperar entre sí». En la misma línea de Paz está Clara Piquero, que apunta que los clubes asturianos «deberían unir sus fuerzas» para crear algo más grande. Por último, Águeda señala que el bajo nivel en Asturias se debe a la «falta de competición» y añade que hace falta la implicación de más gente y querer que el rugby tire para arriba.