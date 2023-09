Chechu Fernández: "No se invierte en balonmano, es una situación penosa"

Jesús "Chechu" Fernández es uno de los varios jugadores que tuvo que salir de Asturias para poder jugar al más alto nivel. Como algunos más, recaló en el Atlético de Madrid, club que supo pescar en la cantera asturiana. Con los madrileños logró títulos de Liga y Copa, y su calidad le llevó a estar en los Juegos Olímpicos de Seúl y en dos campeonatos del Mundo.

–¿Qué le parece la idea de homenajear a todos los internacionales asturianos?

–Es un detalle, sobre todo con los que ya llevamos años retirados, te hace ilusión que se acuerden de ti. Fue una época en la que quizá el balonmano estaba más en boga. Esto hace que se recuerde y ver si sirve para hacer un poco de afición. En Asturias siempre hubo una gran cantera.

–¿Con qué asturianos coincidió en el Atlético de Madrid y en la selección?

–Sobre todo con Juanón de la Puente.

–¿Mantiene relación con alguno?

–Con quien más relación tengo es con Juanón. Los que jugamos en el Atlético de Madrid tenemos un grupo y tratamos de vernos de vez en cuando. Él vive en Pamplona y le cuesta venir, nos juntamos dos o tres veces al año.

–¿Ve diferencias entre el balonmano que usted jugaba y el que se juega ahora?

–La hay tanto a nivel físico como táctico. Ahora se juega mucho más rápido, es más dinámico, hay mejor preparación física. Quizá lo que más cambió es que en mi época los que dominaban eran los países del este, Rumanía, Yugoslavia y también los nórdicos.

–Da la impresión de que antes la liga española era más igualad.

–Sí lo era. Además, en aquella época, los años 80, había bastante repercusión mediática. Solo había una televisión y se daban partidos, por lo que los jugadores éramos conocidos. "As" y "Marca" sacaban páginas de balonmano, cosa que ahora solo pasa cuando juega la selección. Es verdad es que ahora están las redes sociales, pero en aquellos momentos el balonmano llegó a considerarse como el tercer deporte en España. Y los 90 también fue una época muy buena.

–En la selección española es habitual ver asturianos.

–De los mejores jugadores de la historia del balonmano español son los Entrerríos. Juanón fue un jugador excepcional con una trayectoria impresionante, podía jugar en casi todas las posiciones. Y los de atrás, aunque yo los vi menos, también fueron grandes. Asturias siempre ha tenido materia prima.

–Y no solo jugadores.

–Exactamente, la mejor pareja de la historia del arbitraje, Gallego y Lamas, también fue asturiana.

–¿Lo que faltan son equipos en la élite que sirvan de referencia?

–La situación del balonmano es penosa, la liga ha ido cada vez a menos, no se invierte dinero. En Asturias ahora tenemos un equipo en la División de Honor Plata que hay que ver qué pasa con él, no sé si será capaz de poder subir. Por capacidad y tradición Asturias podría tener un equipo en Asobal, pero claro, hace falta dinero... aunque creo que no tanto, pero no es fácil.