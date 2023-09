El Lenense sube y sigue: el gran comienzo en su regreso a Tercera del equipo de El Sotón

El protagonismo de las tres primeras jornadas de Tercera se lo están llevando el Llanera, con sus goleadas; el Sporting B, por su eficacia; y otros equipos que desde el principio se han marcado objetivos ambiciosos. Mientras, el Lenense, un recién ascendido, sin hacer mucho ruido ha sumado siete puntos de los nueve posibles, ganando con solvencia (3-2) en la última jornada al Titánico. El club ha dado continuidad al proyecto encabezado por el entrenador Héctor Suárez desde la pasada campaña en Primera Asturfútbol. El Lenense encadena dieciocho partidos sin perder en liga, los últimos quince del pasado curso, que le sirvieron para ascender, y los tres del actual.

"Es verdad que hemos empezado bien, es bueno porque todo lo que sumemos será positivo para conseguir el objetivo de mantenernos", dice, con prudencia, el avilesino Héctor Suárez, que llegó al Lenense tras una larga etapa como entrenador del Navarro. El técnico explica que en el Lenense lo que le ofrecieron fue encabezar un proyecto nuevo: "El año pasado formamos un equipo nuevo, en el que solo seguía un jugador de la anterior temporada". El inicio de campaña, sumando un empate ante uno de los favoritos, como es L’Entregu, y ganando a dos equipos con los que, en teoría, deberían luchar por mantenerse, como el Barcia y el Titánico, no hace que Héctor Suárez cambie demasiado sus planes: "Nosotros lo que tenemos que pensar es en dejar al mayor número de equipos que podamos por debajo para conseguir la permanencia".

Para el entrenador, una de las claves de que las cosas estén yendo bien es que tienen "un buen grupo": "Cuando llegué, el equipo venía de bajar por los arrastres (los descensos de equipos asturianos de Segunda Federación) y el proyecto era para lograr el ascenso a medio plazo", explica el técnico del Lenense sobre su aterrizaje en el equipo de El Sotón. Héctor Suárez añade que, cuando se pusieron en contacto con él para encabezar el proyecto del Lenense en Primera Asturfútbol, "las sensaciones fueron buenas" y que lo que le presentaron fue "un proyecto serio y honrado".

Ahora, en Tercera, continúan ocho jugadores de la pasada campaña, y tienen la ventaja de tener como equipo vinculado al Campomanes, de Tercera Asturfútbol. Además, la juventud de la plantilla les facilita cumplir con las normas de la categoría, que ponen un máximo de 16 fichas de mayores de 23 años de las 22 que hay como máximo en una plantilla de esta categoría. En el caso del Lenense tiene a nueve jugadores menores de 23 años, por lo que esa norma no les supone ningún problema. Una plantilla que, además, dice Héctor Suárez, "está confeccionada con gente de la zona, de los 19 que tenemos 13 son de la Cuenca del Caudal". Un club humilde que "está trabajando bien": "El fútbol base está creciendo, el primer equipo está en Tercera, el partido anterior debutó Sergio, un jugador del Campomanes, equipo con el que tenemos una relación estrecha y que nos ayuda mucho", señala el entrenador avilesino.

La buena racha del equipo no impide que Héctor Suárez tenga muy claras las cifras por las que tendrán que luchar: "El objetivo que marco es ir a un punto por jornada, si se puede un poco más por si hay arrastres, llegar a los 38 ó 40 puntos. Ojalá podamos seguir con la racha que llevamos ahora, pero es difícil en una categoría tan complicada". En cuanto al juego, muy celebrado por los aficionados, no quiere ponerse demasiadas medallas: "Tenemos jugadores de cierto talento, el campo es grande y no siempre jugamos el balón largo, pero lo importante es ganar".