El Avilés, a retorcer el colmillo

Alivio. Esa es la sensación que recorre el realavilesismo de punta a punta, desde la grada al vestuario, después del primer triunfo del curso, un 1-2 contra el Valladolid Promesas que serena los nervios no solo de la afición, sino de los jugadores, tras un comienzo de temporada inesperadamente errático. "Por fin logramos la ansiada primera victoria, que no llegaba", festejaba Natalio después de la exitosa salida a los Anexos del José Zorrilla.

El triunfo contra el filial blanquivioleta no se entiende sin el concurso del veterano delantero, reciclado a mediapunta en la fase final de su carrera para algarabía de un Emilio Cañedo que le dio entrada al campo en Valladolid tras la lesión de Edu Cortina. Natalio respondió con creces, convirtiendo (después de forzar él mismo) el penalti para poner el definitivo 1-2 en el marcador.

El primer gol del partido lo había anotado Claudio Medina, tras cabecear un córner botado por Jorge, en lo que supuso su descorche goleador como blanquiazul. Sin embargo, a pesar de acumular más goles (5) que partidos jugados (4), el Avilés acusa un déficit de efectividad de cara al gol, un mal del que ya se hablaba en el Suárez Puerta la pasada temporada y que en lo que va de ejercicio no ha hecho sino ir a más. Para muestra, un botón: los cinco tantos de los de Cañedo han tenido su origen en el balón parado: en el 2-2 contra el Deportivo Fabril, Alorda conectó una volea tras un córner botado por Pablo Espina y Natalio anotó de penalti; contra el Racing Villalbés, Pablo Rey marcó el definitivo 1-1 también desde los once metros; y en la victoria contra el Valladolid, Medina tras un saque de esquina y Natalio, de nuevo de penalti, pusieron los goles.

Problemas con el gol. "Veníamos haciéndolo bien, hemos tenido más efectividad, aunque todavía nos ha faltado tener más. Hemos generado muchas ocasiones y necesitamos todavía afianzar esa agresividad de cara a gol porque todavía no hemos marcado en juego organizado. Pero en general, la dinámica del equipo ha sido similar a los tres partidos anteriores, con una pizca más de suerte", asumía Cañedo tras el partido en Valladolid. Aunque la falta de colmillo ante la portería rival no es el único lastre que arrastra su equipo en este comienzo de temporada. La falta de consistencia en defensa perturba al entrenador hasta el punto de que sigue sin repetir pareja de centrales en dos partidos seguidos: Julio Rodríguez y Del Amo, titulares en el estreno ante el Fabril, volvieron a formar binomio en Valladolid después de que, entremedias, Cañedo dispusiese tres combinaciones distintas en el eje de la zaga.

A dos puntos del play-off. No obstante, a pesar de haber comenzado al ralentí, la situación clasificatoria del Avilés no resulta en absoluto preocupante. Con cinco puntos en cuatro encuentros, los blanquiazules, novenos, están a apenas dos puntos de la Gimnástica de Torrelavega, que con siete unidades marca el play-off. Una distancia nimia sobre todo si se tiene en cuenta el precedente del anterior ejercicio –en el que el Avilés sumaba un punto menos tras los primeros cuatro partidos y acabó jugando las eliminatorias por el ascenso–, pero que, con el chasco en la eliminatoria contra el Recreativo Granada en la retina, no es óbice para que los de Cañedo no pongan la directa desde ya a fin de evitar el siempre incierto play-off.

El tobillo de Edu Cortina. Otro frente abierto es la maltrecha salud de Edu Cortina. El centrocampista, sobre el que reposa buena parte del funcionamiento colectivo del Avilés, se lastimó en Valladolid el mismo tobillo que le obligó a retirarse contra el Deportivo Fabril y a perderse los partidos contra el Racing Villalbés y la Gimnástica. El domingo, contra el Langreo (17 horas), Cañedo habrá de ingeniárselas para llevarse el primer duelo regional del año y, de paso, la segunda victoria consecutiva y la primera en casa. No es baladí.