Fase nacional de la Copa Federación: El Real Irún, un reto agradable para el Marino

El Marino de Luanco afronta la fase nacional de la Copa Federación (hoy, 20.00 horas, en Miramar ante el Real Unión de Irún) como un desafío del que puede salir reforzado y en el que, en caso de caer, tampoco pierde demasiado. El equipo de Miramar ha comenzado la temporada con dificultades, mostrándose como un equipo sólido pero que aún no ha sido capaz de ganar (tres empates y una derrota) en liga, donde ahora mismo está situado en zona de descenso.

Una de las incorporaciones importantes que ha hecho esta temporada el Marino de Luanco es la de César García, canterano del Sporting, con cuyo primer equipo llegó a debutar, y exjugador del Avilés. El centrocampista explica que el equipo de Luanco llega el duelo ante el Real Irún "con la ilusión de avanzar en la Copa, no queremos tirar el partido y vamos a intentar ganar". Reconoce que lo normal es que el Real Unión imponga su "ritmo", pero considera que "en Miramar se puede igualar el duelo".

Y es que el equipo de Sergio Sánchez se está mostrando como un conjunto sólido en su campo: "En casa perdemos poco, hay que intentar dejar la portería a cero y aprovechar las que tengamos". En cuanto al rival, César dice que es un equipo que "defensivamente anda muy bien, que no tiene problema en esperar y salir a la contra porque tiene gente buena en ataque". A pesar de que el Marino aún no han logrado la victoria, el avilesino dice que "las sensaciones son buenas, pudimos ganar los cuatro partidos": "Estamos bien, pero nos falta ser más determinantes cuando llegamos arriba", añade. En lo personal, se encuentra bien: "No he tenido problemas físicos en pretemporada y eso se nota mucho, al final si te pierdes la pretemporada vas a remolque"

Para este partido, los socios sub-23 del Marino entrarán gratis mientras que el resto tendrán que desembolsar 10 euros para acceder a Miramar. Los abonados del club tienen derecho a todos los partidos, excepto a los de la fase nacional de la Copa Federación, a los de la Copa del Rey y a los amistosos de pretemporada que enfrentan al Marino en verano o bien con el Oviedo o bien con el Sporting.

Esta primera eliminatoria de la fase nacional de la Copa Federación va a enfrentar a los de Sergio Sánchez a un rival potente, el Real Unión de Irún, que en estos momentos ocupa la segunda posición del grupo 1 de Primera Federación, una categoría por encima de la que milita el Marino. Se trata, además, de un histórico del fútbol español, que llegó a jugar cuatro temporadas en Primera División y que, a principios de siglo, ganó tres Copa del Rey (las de las temporadas 1917-18,1923-24 y1926-27).

Más recientemente, en la temporada 2014-15, ya ganó la Copa Federación, competición que ahora les lleva a visitar Luanco. El equipo irundarra, entrenado por Fran Justo, lleva cuatro victorias y una derrota en las cinco jornadas que se han disputando, cayendo (2-1) tan solo ante el Barcelona Atletic y ganando a Sabadell (2-1), Rayo Majadahonda (4-0), Arenteiro (2-3) y Teruel (3-2). El encuentro estará dirigido por el colegiado Daniel Pastoriza Iglesias, del comité gallego, que en estos momentos arbitra en Primera Federación.