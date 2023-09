Asturias, con sus históricos del balonmano español

El homenaje a los once internacionales asturianos de balonmano desde el inicio de las convocatorias hasta 1992 toma cuerpo a medida que se acerca el día de su celebración, el próximo 6 de octubre. La organización señaló ayer que el acto, que tendrá lugar en el Palacio de Congreso de la Feria Internacional de Muestras de Gijón a partir de las 19:30 horas, será de libre acceso. No así la posterior cena que se celebrará también en el recinto ferial y para la que es necesaria inscripción al precio de 30 euros y que se podrán adquirir en las tiendas Legea de Oviedo, Avilés y Gijón, en Universo Balonmano y en la sede de la Federación Asturiana de Balonmano.

Los once homenajeados son Milagros Villanueva, Angélica Ferreira, Maribel Morán, Javier García Cuesta, Faustino Villamarín, Pepe Llaneza, Vicente Moral, Javier Meana, Juan de la Puente, Chechu Fernández y Chechu Villaldea. Todos ellos estarán presentes en este homenaje, en el que se espera también el reconocimiento a otras personas cuyo trabajo fue importante en los inicios de este deporte no solo en Asturias si no en toda España. Por ejemplo, el padre Corral, sacerdote del Corazón María (Codema), que fue referencia a la hora de crear escuela y sacar jugadores en este colegio. El acto podrá ser seguido en directo a través de una retransmisión en streaming.

La organización ha elaborado un pequeño dossier con la historia y fotografías de cada uno de los homenajeados, que será entregado de manera gratuita a todos los que acudan al acto de la Feria de Muestras. Los protagonistas también recibirán diferentes obsequios no solo por parte de los organizadores, si no también de distintas entidades. Está prevista la presencia de representantes de los Ayuntamientos de Gijón y Avilés, de donde son los homenajeados. El acto será doblemente emocionante para Javier García Cuesta y Faustino Villamarín porque coincidiendo con el mismo se reunirán los diez supervivientes de la selección española que participó en los Juegos Olímpicos de Múnich-72, los primeros en los que el balonmano fue deporte olímpico. Ellos tendrán un programa aparte con García Cuesta como anfitrión.

El próximo año se celebrará un acto similar con los catorce internacionales desde 1992 hasta la actualidad.