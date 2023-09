Pelayo Sánchez, uno de los ciclistas de moda en el pelotón nacional: "El Real Oviedo me está haciendo sufrir más que la Vuelta a España"

Pelayo Sánchez ha concluido un 2023 en el que ha explotado y se ha situado como un corredor importante dentro del pelotón nacional. Muy cerca de fichar por el Movistar, único equipo español de World Tour, el de Tellego (Ribera de Arriba) consiguió su primera victoria profesional en la Vuelta a Asturias y remató la temporada con una gran Vuelta a España, en la que fue tercero en la etapa de Guadarrama.

–¿Qué balance hace?

–La temporada creo que se puede calificar como un éxito, he dado un paso adelante, siendo regular de principio a fin, así que estoy muy contento.

–¿Fue importante lograr su primera victoria profesional y hacerlo encima en Asturias?

–Sí, sobre todo después de un año muy difícil, el 2022, que tuve mononucleosis y tuve que dejar de competir en verano. A la Vuelta a Asturias llegué después de tener buenos resultados, pero conseguir mi primera victoria profesional en casa, estrenar así mi palmarés, fue emocionalmente espectacular.

–Y como colofón una gran actuación en la Vuelta a España.

–La temporada suelen dividirse en dos bloques, uno hasta el campeonato de España, y el segundo centrado totalmente en la Vuelta. La acabé con buenas piernas, me estaba encontrando bien, a mi nivel, porque al final sabes dónde está tú sitio, pero en la última semana me sorprendí a mí mismo, fue la motivación de correr en casa. El Angliru me dio pie a apretar un poco más y luego, al verme ahí, me cambio un poco la cabeza y me dije: "¿Por qué no intentarlo?".

–¿Fue su mejor momento?

–Tuve las mejores piernas de mi vida, ya estaba contento con el rendimiento antes de la última semana en la Vuelta, fui de menos a más, pero a mucho más. Esa última semana, tras la primera etapa en Asturias, estaba satisfecho, siempre buscas más, pero estás corriendo con los mejores del mundo y no sabes si te va a dar. Quería estar en la fuga en las dos etapas de Asturias, no pude, pero verme con los mejores de la carrera tanto en el Angliru como en La Cruz de Linares fue un shock para mí, no me esperaba eso, y aparte de tener buenas piernas te refuerza mentalmente y eso me dio mucha seguridad para el día de Guadarrama.

–Un tercer puesto en la Vuelta es un gran paso adelante.

–Una vuelta grande es prácticamente otro deporte, las tres grandes son un tema aparte, no solo por el desgaste físico sino también por el desgaste mental. Son 21 días con el dorsal puesto y son muy duros.

–¿Es un refuerzo para la próxima temporada?

–Te genera mucha ilusión y muchas ganas porque ves que todo el trabajo que estás haciendo te acerca poco a poco a esa gente que veías por la tele. Aún están lejos, pero estar con ellos parece que puede llegar a ser posible algún día.

–¿Se siente parte de una generación de ciclistas españoles como Carlos Rodríguez o Juan Ayuso, que viene pisando fuerte?

–Sí. Creo que hay una generación muy buena, del 99 al 2003-2004, con grandes corredores, los que ya hay, como Carlos Rodríguez o Juan Ayuso, y los que están por venir, como Javier Romo, Oier Lazkano, Igor Arrieta, Raúl García... un sinfín de corredores jóvenes que están madurando más poco a poco, pero que tienen mucho que decir. Creo que viene una buena época para el ciclismo español.

–También está apareciendo gente en el ciclismo asturiano.

–Sigue Dani (Navarro) y Cortina, que es de la generación intermedia. Ahora van a pasar a profesionales Sinuhé Fernández y Samuel Fernández, y hay una nómina de corredores en categoría amateur y junior que pintan bien, con buenas maneras, y ojalá que haya en Asturias una grupeta de profesionales como antaño. El año pasado mismamente... Dani no vive aquí, Iván tampoco, ya no hay profesionales para salir a entrenar, cuando aquí siempre hubo una buena grupeta, con Chechu Rubiera, Samuel, Benjamín (Noval)… Molaba eso, si somos unos cuantos unos días coincides con unos, otros días con otros.

–¿Qué perfil de corredor es?

–El profesionalismo se trata también de buscar tu sitio, lo que mejor se me da son las etapas duras, de montaña, pero estoy descubriendo una faceta que no sabía que podía tener que es la de, como dicen los franceses, el "puncheur", en etapas de media montaña, como la del Guadarrama, o también clásicas en Francia, donde estoy viendo que soy realmente competitivo y puedo estar con los mejores.

–Además del ciclismo, estudia Fisioterapia, ¿no?

–Estoy matriculado, lo voy compaginando, aunque cada vez es más complicado.

–¿Sufre con el Real Oviedo?

–El Oviedo me está haciendo sufrir más que la Vuelta a España.

–¿Lo sigue?

–Sí. Espero que le den la vuelta a la situación. Yo también soy deportista y sé que el deporte tiene una cara A y una cara B, y muchas veces, aunque las cosas se estén haciendo bien a veces no salen. El aficionado siempre tiende da a ser un poco resultadista y no entiende que el equipo pueda estar pasando una mala racha, solo les deseo que puedan encontrar una buena dinámica y seguro que, con paciencia y trabajo, las cosas van a mejorar.

–¿Cómo se prepara uno para estar tres semanas corriendo?

–Es un ejercicio de mentalización. Un ejemplo, muchas veces la gente piensa que la última etapa de la Vuelta, la de Madrid, es la más fácil, de paseo, y se termina haciendo la más dura. Sales pensado que va a ser un paseo y al final es una etapa más y se compite. En una etapa dura, cuando estás mentalizado en coger una fuga parece que te duelen menos las piernas y es por eso, porque estás más concentrado y receptivo al esfuerzo.

–¿Lo más difícil es salir a entrenarse todos los días?

–¿Sabe lo que se nota mucho? Ahora entrenando es más tonto, te pones a mirar los vatios y cuando estás mal es más fácil sacar el entrenamiento porque es como un trabajo. Los vatios te ayudan a cuantificar lo que estás haciendo, estas son mis zonas, esto es lo que tengo que hacer, es como si te dicen que tienes que hacer tantos tiros a puerta, o en un trabajo que tienes que hacer tres piezas.

–¿Correrá la próxima Vuelta a Asturias?

–Para mí correr la Vueltina es una gozada, habrá algún año que no sea posible por otras circunstancias, pero personalmente es una carrera que me hace mucha ilusión y siempre que pueda trataré de estar en la salida.