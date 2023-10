Ante el partidazo del Suárez Puerta: Emilio Cañedo y Javi Vázquez apuestan por un derbi "sano"

El Real Avilés y el Unión Popular se juegan mañana (17.00 horas) en el Suárez Puerta algo más que tres puntos. Este derbi asturiano de Segunda Federación se ha ido convirtiendo con el paso de las temporadas en un encuentro esperado por las aficiones, generando cierta rivalidad que da picante al choque. Tanto Emilio Cañedo, entrenador del Avilés, como Javi Vázquez, del Langreo, aceptan el reto y reconocen que ganarlo tiene algo "especial". Eso sí, piden que la rivalidad sea "sana" de principio a fin.

Emilio Cañedo reconocía ayer que se trata de "una confrontación entre dos equipos históricos de la categoría y eso genera una rivalidad, que es sana, y aparte de toda la mentalización que tenemos para ganar cada partido pues si cabe esta semana un poquito más". De lo que huye el entrenador ovetense es del papel de favorito: "No sé quién pone ese rol, nosotros no nos consideramos favoritos ni en este ni en ningún partido. Para ganar un partido tenemos que picar piedra, correr más que ellos, acertar en las ocasiones que tengamos y cuidar los detalles en las dos áreas; de eso va un derbi y cualquier partido".

Lo que sí reconoce es que ganar "sería especial" para poder "dedicarle la victoria a nuestra afición porque sabemos y sentimos que están detrás de nosotros todos los días". En cuanto al Langreo, considera que "es un equipo muy bien trabajado, muy competitivo y que nos va a costar mucho ganar". Una de las claves para conseguirlo volverá a estar en la grada: "Espero que estén ilusionados y que nos apoyen, nosotros nos vamos dejar la vida".

Javi Vázquez, entrenador del Langreo, asegura que están "con muchas ganas de enfrentarnos el domingo (mañana) en el derbi al Avilés". Un partido que, reconoce, tiene "el punto emocional de ser un derbi y de lo que significa este partido para todos. Y eso es ilusionante". En el Avilés, a pesar de las bajas de Davo y Edu Cortina, no espera cambios: "Creo que no va a haber un cambio en el sistema, entiendo que dada la plantilla que tienen, con su presupuesto, se han permitido tener una plantilla amplia y será cambiar una pieza por otra".

En cuanto a la emotividad de un derbi, Javi Vázquez considera que es algo para disfrutar: "Es fútbol, es una experiencia, será un día precioso y tenemos la ambición de ir allí y tratar de llevarnos los tres puntos". Tres puntos que sabrían muy bien a su afición: "En cuanto a los aficionados, no me pilla de nuevas, y me encantan estas semanas, al final tiene que ser sano, que sea una rivalidad y que mole".