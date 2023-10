Javi Vázquez, entrenador del Langreo, no podía ocultar su satisfacción tras conseguir un meritorio empate ante el Avilés (2-2) en el Suárez Puerta.

Valoración del encuentro. "Me voy con una sensación muy positiva. Hemos hecho un partido muy serio. Estoy muy contento y me voy con la sensación de que se nos han escapado dos puntos".

Imagen muy diferente a la vista ante el Compostela. "A veces en la vida hay que probar y saber que es lo que no quieres. Aquel día me equivoqué. Hoy hemos estado más compactos, no hemos saltado tanto a la presión. Teníamos claro donde presionar. Ante el Compostela nos desbordaban constantemente. Hoy hemos hecho ajustes, que es para lo que estamos como cuerpo técnico".

El apoyo de la afición. "Ha sido increíble. Estamos en un punto en el que es muy difícil encontrar esta unión y lo hemos logrado. Tenemos que apostar más por ese cariño. Es una pasada. Me lo he pasado muy bien en el banquillo, mola mucho jugar partidos como estos".

La presión del Langreo, clave para la victoria. "Hemos colocado un bloque medio-alto para dificultarles. Queríamos ser vertical en transición, estamos ajustando cosas para tener más el balón. Es bueno saber adaptarse. Me siento más cómodo cuando mi equipo se asocia y hoy hemos tenido más el balón que en otros días. Ha sido el mejor partido del año".

Cambio de esquema. "Veníamos jugando con dos referencias. Hoy queríamos ocupar mejor los espacios por dentro, por eso hemos adaptado el perfil de nuestros puntas para jugar contra el Avilés".