El Telecable Gijón no pasa del empate en la cancha del Voltregá

El Telecable Gijón no pudo pasar del empate (1-1) en su primer partido fuera de casa de la temporada. La pista del Voltregá es complicada, pero el conjunto catalán está en pleno proceso de renovación de la plantilla y cuenta con jugadoras muy jóvenes que están demostrando que atesoran gran calidad y tienen por delante un futuro prometedor. Curiosamente, la mayor parte de ellas han pasado por las manos de Natasha Lee cuando jugaba en el Voltregá y a la vez entrenaba a las categorías inferiores.

Natasha Lee volvía como entrenadora del Telecable Gijón a la que fue su cancha durante casi una década y donde sigue siendo un ídolo muy querido por la afición. Fue un partido igualado en el que el Voltregá se mostró con una defensa muy ordenada, pero sin renunciar a las contras, mientras que en sus ataques posicionales no asumían riesgos para evitar las pérdidas de bolas.

El dominio era gijonés, pero tanto la defensa como la portera estaban muy acertadas y los minutos fueron pasando sin que el marcador se llegase a mover. Natasha Lee dio entrada a Marta Piquero, a la que había reservado ya que arrastra algunas molestias y el equipo afronta tres partidos en una semana. En uno de sus ataques, el Telecable Gijón logró adelantarse en el marcador al culminar Judith Cobián pegada a un poste un pase de una compañera. Natasha quiere que las jóvenes vayan adquiriendo protagonismo y ayer Cobián aprovechó sus minutos en pista para marcar. Con 0-1 se llegó al descanso.

En la reanudación, las gijonesas quisieron aumentar la ventaja, pero la defensa del Voltregá seguía firme y a pesar de que generaban ocasiones, éstas no se transformaban en goles. En cambio, una rápida acción del Voltregá fue aprovechada por Dana Antón para batir a Fernanda Hidalgo y poner el empate en el marcador.

El Telecable Gijón no se conformaba con este resultado y fue a por el segundo gol, pero éste no llegó y el partido finalizó con empate a uno. Resultado que no colma las aspiraciones de las gijonesas. El Telecable Gijón juega el próximo miércoles en Mata Jove (21.30 horas) ante el Fraga, un equipo al que la pasada temporada no fue capaz de ganar.

Por otra parte, a mediodía de hoy, el equipo masculino hará su presentación con la disputa el Trofeo de La Manzana, en el que se medirá al Santa María del Pilar de Madrid.