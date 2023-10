Así fue la jornada en la Tercera Asturiana (y Preferente): crónicas, puntuaciones e imágenes

Caudal 0

Llanera 2

Caudal: Patryk (1); David Ruiz (1), Castiello (2), Prendes (2), Carlos Carcedo (1), Álex Menéndez (2), Isaac (1), Mario López (1), Nacho García (1), Toquero (1) y Iván Conceiçao (1).

Cambios: Pablo Rodríguez (1), min. 46 por David Ruiz. Estébanez (1), min. 46 por Carlos Carcedo. Eloy Ordóñez (1), min. 64 por Nacho García. Galo (1), min. 64 por Mario López. Allyson (s.c.), min. 76 por Iván Conceiçao

Llanera: Alejandro (1); Matheus (3), Otia (2), Dominique (2), Félix Sanz (1), Jorge García (2), René_Reyes (2), Mathieu (2), Viti (3), Romaric (2) y Cristian (2).

Cambios:_Edu Casal (2), min. 42 por Félix Sanz, lesionado. Medori (s.c.), min. 78 por Cristian. Amadou (s.c.), min. 78 por René Reyes. Pablo_Santos (s.c.), min. 90 por Matheus. Kike (s.c.), min. 90 por Viti.

Goles: 0-1, min. 40:_Romaric. 0-2, min. 57:_Cristian.

Árbitro: Barriga Morente (Avilés). Amonestó al local Prendes y al visitante Otia.

Hermanos Antuña: Alrededor de 350 espectadores.

El Llanera lleva cuatro victorias en las cuatro jornadas que van de Tercera Federación y sigue al frente de la clasificación, con dieciséis goles a favor y tan solo uno en contra. La victoria de ayer fue, además, en un campo complicado, como el Hermanos Antuña, en Mieres, y ante un rival, el Caudal, que debe estar en la lucha por los puestos altos de la clasificación, aunque no haya comenzado bien la temporada y aún no haya logrado la primera victoria.

El que tuvo las mejores ocasiones para ponerse por delante desde la primera parte fue el Llanera, sobre todo por medio de Cristian y Viti. Tuvo también una ocasión Otia que dio en el palo y otra Matheus, de cabeza, que se fue rozando la madera. El Llanera insistía en el juego ofensivo ante un Caudal que salió con tres centrales, pero que se vio sorprendido en muchas ocasiones por las llegadas desde la segunda línea del Llanera.

El Caudal apenas llegaba con peligro al área visitante y tal era la insistencia del Llanera que tuvo su fruto en el minuto 40 cuando Romaric, al recibir un buen pase interior de su compañero Viti y ganarle la espalda a la defensa, batió por abajo con la izquierda a Patryk en su salida. Hubo poco fútbol en los últimos minutos de la primera mitad, pues el calor hizo mella en los jugadores.

En la segunda parte, el Caudal, pese a cambiar de sistema y pasar de jugar con tres centrales a hacerlo con un 4-4-2, no fue capaz de inquietar al Llanera, que seguía serio y bien posicionado en todas sus líneas. En el minuto 57, el excaudalista Cristian puso el 0-2 al marcharse de su marcador y, con un gran derechazo, superar al meta del equipo de Mieres.

Este gol prácticamente dio la puntilla al Caudal, que ayer apenas existió y que, de hecho, no hizo ningún mérito para puntuar. Tan solo en la primera parte, en el minuto 41, dispuso de un disparo de Álex Menéndez que se fue por encima del larguero. Un pobre bagaje jugando además en su campo. El Llanera, por su parte, se refuerza aún más con este triunfo y sigue al frente de la clasificación.

Llanes 0

Avilés Stadium 0

Llanes: Mateusz (2); Álex (2), Pablo Álvarez (2), Rafa Felgueroso (3), Bamba (2), Laine (2), Álvaro García (2), Luisen (2), Pelayo Pedrayes (3), Pablo Fernández (2) y Juan Cueto (1).

Cambios: Pablo Prieto (2), min. 46 por Laine. Sergio Ríos (2), min. 46 por Cueto. Pascual (1), min. 79 por Álvaro García.

Avilés Stadium: Manu (2); Álex Muñiz (2), Expósito (2), Óscar (2), Néstor (2), Patxi (2), Josín (2), Mate (2), Edu (2), Bryan (2) y David Heres (2).

Cambios: Chus (1), min. 61 por Edu. Eric Santín (1), min. 67 por Bryan. Manu Rojo (s.c.), min. 85 por Óscar.

Árbitro: González Bello (Nalón). Amonestó a Pablo Prieto, Pablo Álvarez y al entrenador Luis Arturo, y a Patxi.

San José: Unos 150 espectadores.

M. A.

Llanes

El Avilés Stadium sacó un valioso punto ante un Llanes al que solo le faltó el gol, siendo superior a su rival. La primera clara la tuvo el Llanes en el minuto 20 en una jugada por banda de Pablo Fernández, que terminó rematando Luisen al larguero.Tuvo dos Álvaro García y la única del Stadium fue un remarte a la salida de un córner que sacó Bamba bajo palos.

En la segunda parte siguió la misma tónica, con ocasiones locales y una de Eric Santín para el Stadium, que se plantó delante del portero y la echó fuera.

Titánico 2

Gijón Industrial 3

Titánico: Eric (3); Cotelo (1), Álvaro Madrid (1), Camblor (2), Barbón (1), Lele (2), Joan Vilches (2), Juan_Fernández (1), Lorido (1), Mati (3) y Gil Zapico (1).

Cambios: Nelson Cáceres (2), min. 46 por Cotelo. Abraham (2), min. 46 por Álvaro Madrid. Jorge Vázquez (2), min. 46 por Barbón. Fonseca (2), min. 46 por Lorido. Rubén_Riesgo (3), min. 67 por Juan Fernández.

Gijón Industrial: Nico (2);_David (2), Guti (2), Runza (2), Bango (2), Gelu (3), Naya (3), Baba (2), Rueda (3), Santi Otero (3) y Diego (2).

Cambios: Efrén (1), min. 65 por David. Chus (s.c.), min. 86 por Naya. Raúl (s.c.), min. 86 por Rueda. Jessim (s.c.), min. 86 por Diego. Nico (s.c.), min. 89 por Gelu.

Goles: 0-1, min. 22:_Gelu, de penalti. 0-2, min. 44:_Naya. 1-2, min. 72:_Mati. 2-2, min. 89:_Rubén Riesgo.

Árbitro: González Redondo (Caudal). Amonestó a los locales Lele y a Vilches.

Las Tolvas: 280 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el exfutbolista del Titánico Domiciano Moro Pérez, «Domi», y por la hermana del conserje del Titánico, Loli Rodríguez.

J. Suárez, Pola de Laviana

Empate justo tras un primer tiempo en el que, bajo un sol de justicia, el Industrial fue más efectivo y creo más peligro, adelantándose de penalti y aumentando la distancia al filo del descanso Naya. En la segunda, el Titánico hizo cuatro cambios, arriesgó, el Indus pudo aumentar su renta, pero al final los de casa lograron empatar.

Luarca 2

Ceares 3

Luarca: Sergio (2); Chechu (2), Pablo_Vega (2), Víctor_Valero (3),_Barra (2), Efrén (2), Álex (2), Miguel Parajón (3), Cris Rubio (2), Yabsira (2) e Isra (2).

Cambios: Raúl (2), min. 58 por Cris Rubio. Nico (2), min. 58 por Yabsira. Álvaro (2), min. 58 por Efrén.

Ceares: Enol Ordóñez (3); Héctor (2), Aitor Ferrero (2), Pelayo Muñiz (2), Llerandi (2), Enol_San Sebastián (1), Carlos Paramos (2), Mateo Nistal (2), Pablo Ferreiro (1), David Fernández (2) y Hyoshinkang (2).

Cambios: Óscar Molina (2), min. 46 por Pablo Ferreiro. Adrián_Rodríguez (2), min. 46 por Enol San Sebastián. Madeira (3), min. 63 por David Fernández. David Blanco (s.c.), min. 87 por Mateo Nistal.

Goles: 0-1, min. 20:_David Fernández. 1-1, min. 31:_Efrén. 1-2, min. 83:_Óscar Molina. 2-2, min. 87:_Raúl. 2-3, min. 94:_Madeira.

Árbitro: Fernández García (Oviedo). Expulsó al visitante David Blanco por doble amarilla en el min. 89. Amonestó a Álvaro, y a Pelayo Muñiz, Llerandi y Madeira.

La Veigona: 180 espectadores.

N. L., Luarca

El partido fue parejo con ocasiones para los dos equipos. Se adelantó el Ceares en dos ocasiones y en las dos consiguió el Luarca empatar, lo que respondía a la igualdad de un encuentro entretenido. Al final, resolvió en el descuento Madeira, que entró desde el banquillo, tras un robo del Ceares.

Barcia 0

Lealtad 5

Barcia: Escudero (1); Lastra (1), Enol (1), Puma (1), Adeniyi (1), Erasmo (1), Manu_(1), Bouso (1), Dani (1), Gabri (1) y Josín (1).

Cambios: Simón (1), min. 56 por Erasmo. Colunga (1), min. 56 por Dani. Castillo (1), min. 56 por Gabri. Gulin (1), min. 65 por Enol.

Lealtad: Junquera (2); Pedro Bayón (3), Sergio (2), Omar Hernández (2), Manu Blanco (3), Viña (3), Montequín (3), Saha (2), Layman (2), Agus Porto (2) y Alberto Espeso (2).

Cambios: Meana (2), min. 62 por Layman. Adri Díaz (2), min. 62 por Montequín. Iván Roldán (1), min. 71 por Saha. Ricardo Menéndez (1), min. 71 por Espeso. Kiku (1), min. 76 por Blanco.

Goles: 0-1, min. 18: Montequín. 0-2, min. 28: Blanco. 0-3, min. 45: Viña. 0-4, min. 63:_Viña. 0-5, min. 65:_Saha.

Árbitro: Blanco Rodríguez (Gijón). Expulsó por doble amarilla al local Manu, en el minuto 22, y al técnico Pablo Barbón, en el minuto 29. Amarillas por el Barcia a Dani, Enol y Bouso.

San_Sebastián: Unos 200 espectadores.

César

Barcia

Un partido que estuvo dominado de principio a fin por el Lealtad, que se adelantó en el minuto 18, y que luego, con la expulsión de Manu poco después, aumentó su dominio y terminó goleando a los de San Sebastián. El Lealtad demostró que es uno de los equipos potentes de la Liga, que luchará por estar arriba. El Barcia, por su parte, tuvo su partido más duro de la temporada tras haber jugado con rivales con los que en teoría deberían estar luchando por la permanencia después de subir la pasada temporada de la Primera Asturfútbol a Tercera Federación.

Colunga 0

Lenense 0

Colunga: Caserta (2); Marcos (2), Diego Nuño (2), Mateo (2), Keko (2), Diego Iza (2), Luis Morán (2), Corgo (2), Miguel Prendes (2), Wilson (3) y Bohdam (2).

Cambios: Rober (2), min. 60 por Corgo. Álvaro Ferreira (2), min. 73 por Diego Nuño, lesionado. David Moreno (s.c.), min. 84 por Diego Iza.

Lenense: Sergio (2); Michu (2), Mateo (2), Lucas (2), Pablo (2), Borja (2), Coutado (2), Guti (2), Guille (2), Luismi (2) y Víctor (2).

Cambios: Dani (2), min. 70 por Coutado. Jandro (s.c.). min. 83 por Borja.

Árbitro: Bastián Sanjuan (Gijón). Expulsó al visitante Pablo por doble amarilla en el min. 71. Amonestó por parte local a Marcos y Bohdam, y a los visitantes Víctor y Dani.

Santianes: 120 espectadores.

J. A. Toyos

Colunga

El Lenense, recién ascendido, mantiene su buen comienzo de Liga, en el que aún no ha perdido, lo que le ha permitido colocarse entre los primeros de Tercera, tras sumar un empate en el difícil campo del Colunga. La primera parte del encuentro la dominó el Colunga, aunque sin llegar a tener grandes ocasiones de gol. En la segunda, el Lenense se adueñó del centro del campo, pero reaccionó el equipo de casa con los cambios y volvió a equilibrar la contienda. La más ocasión más clara fue para el local Luis Morán tras un centro de Bohdam, que le dejó solo, pero no acertó. También tuvo un remate Rober en el área que iba a portería pero que despejó un defensa. En el último minuto, el visitante Lucas intentó hacer una vaselina, pero no acertó.

L’Entregu 2

Praviano 0

L’Entregu: Alberto Benito (2); Dani (2), Cristian_Ferreiro (2), Kike Fanjul (3), Steven Ospina (3), Borja Prieto (3), Diego Tejón (2), Eze (1), Óscar Fernández (2), Borja Rodríguez (2) y Mundaka (2).

Cambios: El Miloud (3), min. 28 por Eze, lesionado. Leyder (2), min. 53 por Dani. Berto Arias (2), min. 55 por Óscar. Manu_Casariego (1), min. 78 por Steven. Bernat (1), min. 78 por Diego Tejón.

Praviano: Ali (1); Chechu (1), Mikel_Busto (1), Jose Luis (1), Zapico_(1), Omar Sampedro (1), Ito (1), Cayarga (1), Andreas (1),_Darío (1) y Santa (1).

Cambios:_Pereira (1), min. 46 por Andreas. Fran Martín (1), min. 46 por Chechu. Juan_Menéndez (1), min. 65 por Darío. Davis (1), min. 65 por Zapico. Danoy Lara (s.c.), min. 75 por Ito.

Goles: 1-0, min. 60:_El Miloud. 2-0, min. 73:_Steven Ospina.

Árbitro: Menéndez Riestra (Gijón). Amonestó al visitante Pereira.

Nuevo Nalón: Unos 250 espectadores.

A._Cepedal

El Entrego

L’Entregu ganó con autoridad al Praviano, rival importante, con el que se cruzó en la fase de ascenso de la pasada temporada, que se vio impotente ante los de Adrián González. La igualdad duró hasta el minuto 30, cuando tuvo lugar la pausa de hidratación, y después se vio mejor a L’Entregu, que empezó a combinar y a meter en su área al Praviano, teniendo dos ocasiones muy claras para adelantarse en el marcador. La primera en las botas de Steven Ospina, que envió el balón al poste, y otra en una doble ocasión por medio de Óscar Fernández que detendría en primera instancia Ali y su rechace lo sacó un defensor.

Tras el descanso, el encuentro siguió por los mismos derroteros y en varias ocasiones Óscar Fernández pudo asistir primero a Tejón y luego a Steven, pero no los vio en lo que podían haber sido oportunidades muy claras. Fruto de este dominio llegó el primer gol en una internada por la derecha de Leyder, que puso un balón raso al área pequeña y El Miloud en el segundo palo lo empujó a placer. El segundo tanto fue muy parecido, pero en la banda contraria, en una buena combinación entre Mundaka y Borja Rodríguez, asistiendo el primero al borde del área a Steven, que se la cruza a Ali dejando casi sentenciado el choque. El Praviano, por su parte, nunca puso en apuros a un L’Entregu que se mostró sólido.

Tras el gol, el partido estaba ya muy decantado y el técnico local hizo algunos cambios pensando en el partido de Copa Federación que finalmente se disputará el jueves, a las 19.00 horas, en el Nuevo Nalón frente al Marino de Luanco. Un partido que se perderá El Miloud, que fue expulsado en el campo del Vimenor una vez terminado el encuentro.

La Jornada en PREFERENTE

Lugones 1

Asturias 2

Atlético de Lugones: Rafa de Diego; Pedro, Aldo, Jorge Noriega, Santi Ramos, Jaime, Jorge (Lolo, min. 57), Jairo (Costel, min. 78), Víctor Amez (Quinos, min. 57), Deco y Pibe.

Asturias de Blimea: Nico; Víctor, Santi, Álvaro Tena, Dani Arias, Marcos, Boris, Sergio (Jara, min. 88), Guardiola (Chumbi, min. 83), Samu Prieto (Vigil, min. 71) y Luca (Kevin, min. 85).

Goles: 1-0, min. 1: Pibe. 1-1, min. 15: Guardiola. 1-2, min. 22: Aldo, en propia puerta.

Árbitro: Iraqui Rato (Gijón). Amonestó por parte local a Jaime y Quinos, y por parte visitante a Marcos, Nico y Jara.

El Bayu: Floja entrada. El Lugones jugó en El Bayu por las obras en Santa Bárbara.

A. Arango, Pola de Siero

El Lugones pudo empatar al final.

La Fresneda 0

Llaranes 2

La Fresneda: Carlos Ferrer;_Pelayo Salmerón (Rubén Suárez, min. 57), Álex Cueva, Pablo Riesgo, Hugo Díaz, Miguel Salmerón (Pela Gómez, min. 85), Fer Losa, Pedro Berenguer (Jito, min. 74), Javi Saavedra, Antonio Meneses (Pachi, min. 46) y Sani Meneses.

Llaranes: Alberto Morgade;_Carlos González, Jose Fernández, Henrique Gomes, Sali, Guille Cortina (Albuerne, min. 67), Prol (Adames, min. 71), Jaime Ramos (Nacho Ramos, min. 63), Lucas Palacios (Massamba, min. 71), Luis Sánchez y Lulu (Mamadou, min. 67).

Goles: 0-1, min. 45:_Jaime Ramos. 0-2, min. 87:_Massamba.

Árbitro: Rodrigo Ordóñez (Avilés). Amonestó al técnico local, y a Gomes y Mamdou.

Club de Campo La Fresneda: 30 personas.

Eugenia Barrero, La Fresneda

Victoria de un eficaz Llaranes.

Navarro 0

Colloto 3

Navarro: Mateo;_David González, Javi Álvarez (Adri Suárez, min. 74), Barro, (Kayce, min. 82), Tena (Chipi, min. 61), Julio Díaz, Fredo, Adri, Ruiz, Castro (Yona, min. 34) y Sergio.

Colloto: Hugo;_Nacho Vazquez, Ángel, Román (Raúl, min. 51), Salva (Faez, min. 75), Santi Rubiera, Diego Cano (Iván Pérez, min. 72), Ayala, Cristian (Mateo, min. 85), Hugo López (Edu, min. 60), y Esteban.

Goles: 0-1, min. 60: Edu. 0-2, min. 66:_Diego Cano. 0-3, min. 90: Mateo.

Árbitro: Collado Fernández (Caudal). Amonestó a los locales Tena y Castro.

Tabiella: 130 espectadores.

Manu Menéndez,

Valliniello (Avilés)

Un eficaz Colloto golea al Navarro en la segunda parte.

San Martín 0

Muros 0

San Martín: Guillén;_Charly, Jordi (Pela, min. 46),_Secades, Ser, David, Javi (Alonso, min. 80), Varela (Jorge Manuel, min. 63), Pinte (Revu, min. 73), Jairo y Mateo (Jorge, min.80).

Muros: Pablo_Arango;_Samu (Costales, min. 69), Juanma, Lucas, Didi, Sergio (Jairo, min. 60), Borja (Mario, min. 46), Edgar, Piniella (Roner, min. 19), Pelayo y Pablo Iglesias.

Árbitro: Caicoya Beunza (Avilés). Amarilla al visitante Pablo_Arango.

El Florán: Unos 150 espectadores.

Luis A. Martín

Sotrondio

Partido con pocas ocasiones en el que mereció más el San Martín. En la primera mitad, una por cada equipo. En la segunda, un remate de Lucas que saca bien Guillén.

Andés 2

Candás 0

Andés: Topi;_Enol Parrondo, Chus, Varela, Iván_Rey (Angelín, min. 63), Pedro, Iván Fernández (Javi Magadán, min. 63), Iván_González, Martín Sanjurjo (Álex Lanza, min. 75), Manu (David Fernández-Campa, min. 86) y Sergi (Dani Vázquez, min. 77).

Candás: Miguel_Díaz;_Baragaño, Ismael, Abraham, Valeriano (Zapico, min. 82), Pelayo, Adrián_Fuertes, Pablo (Mario, min. 68), Manrique (Luam, min. 70), Carlos y Marco.

Goles: 1-0, min. 78:_Javi Magadán. 2-0, min. 89:_Angelín.

Árbitro: Jiménez López (Gijón). Amonestó a Iván_Rey y Pedro, y a Mario.

San Pedro: Unos 100 espectadores.

N. L., Andés (Navia)

Primera victoria de la temporada para el Andés.

Unión Comercial 5

Vallobín 3

Unión Comercial:Javi; Óscar, Manín, Guizán (Álex Martín, min. 57), Pablín, Dani (Nacho Parajón, min. 65), Yago, Aramendi (Nacho Fernández, min. 65), Raúl (Marcos, min. 82), Jandro (Álex Montes, min. 79) y Pelayo.

Vallobín: Rubén; Clemente (Litos, min. 46), Trelles, Mon, Dani Suárez (Daunese, min. 65), Hugo Rey, Gardel, Forlano (Robi Toral, min. 46), Nacho, Colmenero (Víctor, min. 52) y Abel Piñón.

Goles: 1-0, min. 14: Jandro. 2-0, min. 28: Raúl. 2-1, min. 35: Abel Piñón. 3-1, min. 42: Pelayo. 4-1, min. 47: Jandro. 4-2, min. 54: Robi Toral. 5-2, min. 66: Pelayo. 5-3, min. 87: Gardel.

Árbitro: Florencia Muñoz (Gijón). Expulsó con roja directa al local Nacho Parajón en el min. 69. Amonestó a Pablín y Pelayo, y a los visitantes Trelles y Daunese.

La Isla: Unos 150 espectadores.

Javier Tudela

Tudela Veguín (Oviedo)

Justa victoria local en un gran partido.

Universidad 2

Mosconia 3

Universidad: Jorge; Varo, Manso, Pablo (Vegas, min. 74), Pelayo, Riesgo, Vidal (David, min. 87), Javi Antuña, Andrés (Guille Alonso, min. 86), Sergio_Arias y Elósegui (Joel, min. 54).

Mosconia: Emilio;_Borja Alonso, Borja Granda (Adri, min. 75), Beni (Samba, min. 72), Bertín, Pastur, Carlos (Abel, min. 85), Nacho Méndez (Tuñón, min. 84), Luis Nuño, Pablo Nuño (Nacho Cabal, min. 64) y Manolo Gayol.

Goles: 1-0, min. 67:_Andrés, de penalti. 1-1, min. 69:_Manolo. 2-1, min. 75: Andrés. 2-2, min. 86: Samba. 2-3, min. 92:_Borja Alonso.

Árbitro: Marcos Amor (Avilés). Expulsó a Pablo Nuño, en el min. 80, ya sustituido. Amonestó a Varo, Manso y Emilio, y a Carlos, Granda, Manolo, Nacho Méndez y al entrenador visitante Josmay.

Estadio Universitario: Unos 100 espectadores.

P. P., Oviedo

Una discutida actuación arbitral condicionó el final de un duelo que ganó el Mosconia.

Valdesoto 1

Sporting C 1

Valdesoto: Nico; Hugo, Gito, Ángel Jardón (Bruno, min. 63), Muriel; Miguel Riestra (Luna, min. 63), Kike Marqués, Carlos Peña, Adri Besteiro (Emilio, min. 46); Roberto Gamarra y Nacho.

Sporting C: Álex; Iker, Cristian, Lucas, Íñigo; Pier (Nacho, min. 88), Aarón, Jorcho (Collado, min. 70), Rodri (Béjar, min. 88); Marcos y Ángelo (Reichiri, min. 78).

Goles: 0-1, min. 43: Rodri. 1-1, min. 63: Hugo.

Árbitro: Álvaro Expósito López (Oviedo). Amonestó a los locales Josué Velasco (técnico) y Kike Marqués; y a los visitantes Iker, Cristian, Pier y Reichiri.

Villarea: 300 personas.

Celso Roces

Valdesoto

Empate en Villarea entre el Valdesoto y el Sporting C en un partido muy disputado que se decidió tras el descanso. Los locales arrancaron un punto en la segunda parte y los visitantes dejaron escapar una victoria que ya veían muy cerca.

Astur 1

Berrón 0

Astur: Javi Barroso; Miguel Peña, Rodri, Alberto Secades, Adrián Fuentes; Manu, Javi Alonso (Adrián Cabrales, min. 88), Cali (Julián, min. 79), Aser (Peque, min. 48); Sergio (Jandro, min. 63) y Marcos Iglesias (Plaza, min. 73).

Berrón: Pelayo; Nica (Enri, min. 86), David, Jonás, Granda; Adrián (Hugo, min. 73), Armando, Barrera, Omar (Víctor, min. 79); Andrés y Sergio Is.

El gol: 1-0, min. 60: Marcos Iglesias.

Árbitro: Ballesteros Méndez (Gijón). Amonestó a los locales Manu y Adrián Fuentes, y a los visitantes Omar y Andrés.

Hermanos Llana: floja entrada.

Pepe Portal

Oviedo

El Astur logró la cuarta victoria consecutiva venciendo al Berrón y se consolida como líder en un partido decidido por el veterano Marcos Iglesias, en un doble remate tras un centro lateral.