Al Avilés se le resiste el Suárez Puerta

La temporada transcurre para el Avilés con la sensación de que el equipo apunta maneras, pero que le falta esa línea de regularidad que permite a cualquier candidato instalarse en zona ambiciosa de la tabla. Le falta a los de Cañedo más ritmo de puntos y se nota, especialmente, en los choques en el Suárez Puerta. Lo que debería ser la gran fortaleza del Avilés está levantando dolores de cabeza en este comienzo de competición.

El Avilés es uno de los siete equipos del grupo que aún no han logrado ganar ante su gente. El choque del domingo sirvió para incidir en algunos de los patrones ya vistos hasta la fecha. El Avilés disfrutó de momentos de dominio, combinados con otros en los que fue a merced del rival. El 2-2 ante el Langreo no colma las expectativas de los del Suárez Puerta, que solo llevan acumulados 2 puntos de los 9 que han puesto en liza como locales hasta ahora. Empataron (2-2) contra el Fabril y cayeron 0-1 con la Gimnástica, además de las tablas del fin de semana.

En una temporada que se encaraba con ambición, incluso hablando del primer puesto como atajo más directo al cambio de categoría, las miras de los aficionados del Avilés siguen dirigiéndose hacia arriba. Después de cinco jornadas, los de Cañedo son novenos con seis puntos. Navegan a tres de la promoción de ascenso y a nueve, distancia ya considerable, del Zamora, líder intratable con pleno de victorias. Pero el jefe de la nave prefiere no hacer mucho caso de momento a lo que enseña la tabla. "Los puntos suman igual al principio que al final, luego los echas de menos. Lo que más me preocupa es que nosotros no tengamos la capacidad de ganar y de sacar partidos adelante", explicó el domingo Cañedo.

Para tratar de mejorar la perspectiva, el Avilés ya prepara la visita al Cayón, penúltimo, el próximo domingo.