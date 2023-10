La luna de miel de Cristian

Es el jugador de moda del equipo de moda en la Tercera Federación asturiana. A sus 31 años, el ovetense Cristian Carlos García está viviendo una luna de miel con el Llanera más dulce de lo que el más optimista podía esperar. Recién llegado del Caudal, Cristian ha visto puerta en los cuatro partidos de su equipo en lo que va de campeonato –incluido un doblete en la goleada (5-1) contra el Llanera– y contribuyó con sus goles (cinco) a que el Llanera se quedase a un pasito de ganar la Copa Federación, en la que cayó con el Marino (1-0) en la final.

"En la faceta goleadora, de momento, no me puedo quejar, aunque los goles son a veces cuestión también de suerte", admite el delantero, perfectamente adaptado a su equipo tanto en lo deportivo como a nivel humano. "El grupo es la clave. Somos una familia, vamos todos a una, sin reproches, ayudándonos entre todos. Estuve en muy buenos vestuarios, pero lo que me he encontrado aquí me ha sorprendido muy positivamente". Tanto que concibe un futuro a largo plazo vestido de rojiblanco: "No soy mucho de cambiar de equipos, me gusta quedarme donde estoy a gusto. Aquí me están tratando muy bien, es el club idóneo para mí porque disfruto y quiero pasármelo bien los últimos años de mi carrera. Ojalá pueda retirarme aquí, no tendría ningún problema".

El gran valedor de Cristian es su entrenador, Chuchi Collado, con el que coincidió en Tuilla y Mieres y que supone "uno de los mejores apoyos" con los que cuenta el futbolista y el factor que explica su llegada este verano al Llanera. "Tenía claro que si cambiaba de equipo iba a ser para irme con Chuchi –confiesa–. El míster me da mucha confianza. Me conoce bien y sabe lo que puedo aportar. Incluso, por la confianza que tenemos, me exige a veces más que a los demás. Tiene las ideas muy claras, entrenamos muy bien y ahí están los resultados. Además, como persona es un diez".

Amén del deseo de reencontrarse con Chuchi Collado, Cristian deja entrever que en su voluntad de unirse al Llanera influyó también la necesidad de cambiar de aires después de cinco temporadas en el Caudal. "Fueron muchos años, cumplí una etapa. Cuando me llamó Chuchi, le dije al club que quería salir; ellos sabían las razones", explica el experimentado atacante, que dice seguir siendo "el mismo jugador" que en sus inicios en el Real Avilés, quizá "algo más lento, pero más maduro para entender cuándo y cómo moverme en el campo".

A la vista del inmaculado comienzo del Llanera, con cuatro victorias en cuatro partidos y un juego tan equilibrado que son el equipo más goleador (16) y a la vez el menos goleado (1) de la categoría, resulta inevitable cavilar sobre un posible ascenso. Cristian, que dice no sentir vértigo cuando se le plantea el objetivo, pero llama a la prudencia ("esto es muy largo, ahora estamos en un pico muy alto, pero podemos pegar un bajón en cualquier momento"), sabedor de lo igualado de una Tercera en la que pocos saben mejor que él el valor de abrochar el ascenso sin transitar por un play-off en el que mordió el polvo hasta en cuatro ocasiones con el Caudal. "Si podemos subir de primeros, mejor que mejor, está claro, pero da igual cómo: lo importante es ascender". De momento, Cristian y el Llanera, un matrimonio bien avenido, van por el buen camino para lograrlo.