El Avilés tiene un problema atrás

Emilio Cañedo, entrenador del Avilés, lo dejó claro en la rueda de prensa posterior al empate de los blanquiazules ante el Langreo (2-2). "Tenemos que mejorar esa contundencia a la hora de defender. Los rivales con muy poco nos hacen mucho daño", espetó el técnico ovetense, visiblemente afectado por el tercer empate de su equipo esta temporada. Y es que el conjunto avilesino no acaba de carburar y parte de la culpa está en la defensa. Actualmente, la blanquiazul son la séptima peor defensa de su grupo, con siete goles en contra, muy lejos del resto de favoritos al ascenso como son el Zamora y el Pontevedra.

Lo que el año pasado era una de las grandes fortalezas del equipo, la seguridad atrás, este año se ha desvanecido. La pareja de centrales que echó el cerrojo a final de la pasada campaña, Mayorga y Morcillo, sigue buscando sustitutos. Madrileño y valenciano formaban una dupla muy complementaria, que servía para dar una tranquilidad clave al Avilés. Con ellos a su espalda, el juego blanquiazul se podía desplegar sin preocuparse de lo que ocurría en la zaga. Pero este año las cosas han cambiado. De los cuatro centrales de la temporada anterior solo queda en plantilla Pedro Orfila. Julio Rodríguez, Mauro y Jesús del Amo aterrizaron en el Suárez Puerta este verano y aún no se han terminado de adaptar a su nuevo equipo. Poco a poco parece que Cañedo está dando la confianza a Julio y Del Amo como su pareja titular, pero este nuevo binomio no acaba de dar la seguridad de antaño. Mauro todavía no ha debutado con la elástica avilesina y Orfila, que dejó grandes sensaciones en los encuentros ante el Racing Villalbés y la Gimnástica de Torrelavega, ha vuelto a ser relegado al banquillo. Todo esté vaivén ha afectado al rendimiento del equipo, que no acaba de carburar en defensa.

Además, a diferencia del año pasado, durante estos encuentros se ha visto una debilidad en la zaga blanquiazul. Los rivales saben que pueden hacer mucho daño al Avilés si lanzan balones largos a la espalda de la zaga, ya que los defensores avilesinos pecan a la hora de correr hacia atrás. El esquema de Cañedo expone mucho a sus dos centrales, que aún deben acabar de aprender el nuevo estilo de su entrenador, y mientras hay desbarajustes que dejan a los contrincantes en situaciones de peligro muy claras.

Los datos hablan por sí solos. En los cinco encuentros que ha disputado el Avilés este año no se ha conseguido dejar la portería a cero en ninguno de ellos. Los blanquiazules amasan la pelota y consiguen dominar a través de la posesión, pero cuando el balón no está en sus pies sufren a la hora de echar el cerrojo. Ahora mismo los avilesinos son la séptima peor defensa de su grupo con siete tantos encajados en cinco encuentros. Lejos están otros candidatos al ascenso como el Zamora, que aún está imbatido, el Pontevedra, que solo ha recibida cuatro tantos, o el Compostela, que a pesar de firmar un decepcionante inicio de año ha encajado cinco goles.

Por todo esto urge trabajar para convertir la defensa del Avilés en un auténtico muro. En el mundo del baloncesto se duele decir que las grandes defensas ganan campeonatos, y ahora los blanquiazules deben abonarse a ese lema si quieren desquitarse de este mal arranque de Liga. Aún hay tiempo más que suficiente para darle la vuelta a la tortilla, pero el aspecto defensivo debe ser un punto de mejora claro de cara a los próximos partidos. Ante el Cayón, próximo rival de los de Emilio Cañedo, el objetivo tiene que estar claro: conseguir sí o sí esa primera portería a cero.

La peña Minuto 42 empieza con los preparativos de su aniversario

El pasado domingo la peña Minuto 42 ofreció en el Gastrobar Plazas una espicha para más de cincuenta personas, tanto socios de la peña como simpatizantes del Avilés. Durante la comida , en el que se vio un gran ambiente de convivencia entre aficionados, se habló de la situación del conjunto blanquiazul, manteniendo la ilusión intacta por un proyecto que cada vez suma más y más seguidores. "La pena fue el resultado ante el Langreo", lamenta Jorge Tobar, presidente de la peña, que ya prepara un viaje para acompañar este fin de semana al equipo al Cayón. Esta espicha sirvió como preludio de la celebración del primer aniversario de la peña, previsto para el próximo 19 de octubre.