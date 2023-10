Chechu Villaldea: "Creo que en mi época el balonmano era más profesional que ahora"

Chechu Villaldea es de todos los homenajeados el próximo viernes quien más sigue relacionado con el balonmano ya que es el coordinador de la sección del Grupo Covadonga y entrenador del primer equipo. Como el resto, cuenta con un amplio palmarés como jugador en los clubes más importantes del momento.

–¿Qué le parece este homenaje a los internacionales asturianos?

–Es muy bonito que se acuerden de todos los internacionales asturianos, que somos unos cuantos. Un detalle muy bonito.

–De todos los homenajeados usted es el que sigue relacionado con el balonmano. ¿Cómo ha cambiado este deporte en todos estos años?

–Creo que en mi época el balonmano era mucho más profesional que ahora, fundamentalmente porque había mucho más dinero. Los equipos eran mucho más profesionales, La liga era mucho mejor porque ahora solo hay un equipo. Antes había ocho o diez equipos con un potencial económico tremendo y eso hacía que a nuestra Liga vinieran los mejores jugadores del mundo. Ahora no viene nadie, se van a Francia o Alemania. El dinero que había potenció la Liga española muchísimo. Había patrocinadores muy fuertes. Ahora no se da el caso. Otra diferencia es que el balonmano lo transmiten plataformas de pago y antes lo daban en abierto. Yo personalmente me aficioné porque veía los partidos por la televisión.

–Usted es más joven, pero ¿qué conoce de hombres como Bárcenas, Juan de Dios Román, Roncero…?

– Coincidí con alguno, fueron los pioneros, los que implantaron el balonmano más moderno en España, Eran los que viajaron, investigaron otros métodos de entrenamiento, otras Ligas… Fueron los grandes impulsores del balonmano en España.

–Prácticamente desde el inicio ha habido asturianos en la selección.

–En Asturias siempre ha gustado mucho el balonmano. Además, en toda la región, pero sobre todo en Gijón, Oviedo y Avilés, siempre han salido jugadores a nivel internacional. Ahora seguimos teniendo jugadores por ahí repartidos. Lo que hace falta es un club de referencia en Asobal y que sea la luz que guíe a todos los demás. Antes estuvieron el Grupo Covadonga, el Naranco, el Villa de Avilés… Ahora los que acaban la etapa de juveniles no ven una salida profesional en el balonmano y lo acaban dejando para estudiar o trabajar.

–Es un problema no solo de Asturias.

–No, no, es un problema del balonmano español en general. O juegas en el Barcelona o tal vez en el Bidasoa o tienes que compaginar el balonmano con un trabajo o con los estudios.

–¿El futuro del balonmano español es solo problema de dinero?

–Es complicado. Lo principal es que haya gente valiente que invierta en el balonmano. También hay un problema que nosotros no teníamos: antes los críos jugábamos en la calle y teníamos mucha más sicomotricidad, ahora están todo el tiempo con el móvil o la tablet y cada vez hay menos equipos y menos fichas. Ahora los chavales llegan más acomodados, aunque nosotros estamos contentos. Tenemos once equipos, los hay más competitivos y otros más, digamos, sociales para que los niños hagan deporte y lo pasen bien.

–El próximo año está previsto un segundo homenaje a los internacionales más jóvenes.

–Pues creo que los entrené a casi todos: a Víctor Alonso, a Carlos Prendes, a Jorge Martínez, a Víctor Álvarez, a Carlos Ruesga… En la selección estuvo con Raúl Entrerríos. Tuve el placer de coincidir con ellos como entrenador.