El Angliru, la cima más mediática de Asturias, es ya un "puerto mítico". Al menos es la opinión de los profesionales de la bicicleta. El título de mito se lo da Dani Navarro, 19 temporadas como profesional, acompañado en la mesa por el campeón olímpico Samu Sánchez, la cinco veces campeona de España de ciclocross Lucía González y la joven promesa Samuel Fernández, que el año que viene será profesional con Caja Rural. En una mesa redonda celebrada en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA moderada por el exciclista José Enrique Cima, los deportistas comentaron sus experiencias con la subida al Angliru, que el próximo 15 de octubre celebrará otra edición de su prueba popular patrocinada por LA NUEVA ESPAÑA y que se puede completar a pie, en bicicleta y en "rollerski".

Cima les planteó en primer lugar a los invitados sus experiencias deportivas en el Angliru. "Mi estreno fue en juveniles, antes de que fuera famoso. Tenía un compañero de Riosa, Toni, que hablaba del Angliru y de su dureza, pero pensábamos que no era para tanto. Su padre nos dijo que si subíamos sin poner pie a tierra nos daba 5.000 pesetas. Ganamos los mil duros y bajamos cargando sacos para el abono", recuerda Samu Sánchez. "Como ciclista no me gustaba, no me venía bien por mis características. Era demasiado duro. Pero a nivel de impacto, de imagen de Asturias, tiene que estar de vez en cuando en la Vuelta porque genera riqueza en la región", reconoce el asturiano, que incluso ha completado la mítica subida en esquís protegidos con piel de foca.

Dani Navarro conoció el puerto en 2008, en un reconocimiento de la etapa con Alberto Contador, líder de su grupo: "Ya de primeras me pareció durísimo. Llevaba la bici de entrenar, que no estaba preparada. Pero me gustó. A mí sí me iba. Aunque como profesional no he tenido mis mejores sensaciones en el Angliru. Pero es mítico, como el Alpe D’Huez para los franceses".

Lucía González conoció el Angliru de una forma diferente. "La primera vez no fue en bici. Sino que fui con mis padres al área recreativa y acabamos subiendo andando. Nos arrepentimos luego bajando", comentó.

Para el más joven, Samuel Fernández, el Angliru es una espina clavada: aún no lo ha subido. "Una vez estuve cerca, cuando se corría la Vuelta 2013, ese es mi único recuerdo. Fuimos hasta allí con la Escuela de Ciclismo de Viella, iba con bici BTT. Pasamos Viapará, nos paramos donde primeras rampas duras y los chicos más mayores siguieron. Yo tenía 10 años, quería subir y no me dejó mi padre. Y ya no volví", explicó.

A Samu se le plantea que elija los mejores y peores momentos que ha vivido en el ciclismo. Empieza por lo malo. "Como el peor día como ciclista recuerdo uno bajando el Gavia, que me congelaba. Me paré y esperé al coche de equipo. Estaba helado. Me levantaron y me cambiaron. También tengo muy mal recuerdo de las caídas, como en 2012 en el Tour de Francia, cuando me rompí el dedo y no pude ser el abanderado de los Juegos Olímpicos". Sigue Sánchez: "¿Los buenos? Los que levantas los brazos. La Olimpiada de Pekín, en 2008, ese fue mi día más feliz. Fue una victoria social, más que deportiva. Y la etapa de Luz-Ardiden".

Navarro, que a sus 40 años se acerca a la retirada, echa de menos algunas cosas del ciclismo de antes: "Ha cambiado mucho, vas a la Vuelta a Andalucía, que parece una carrera sencilla, y ya vas a tope, aquello parece el Tour".

Flores para Samu Fernández. Tanto Dani Navarro como Sánchez alabaron las condiciones de "escalador puro" que tiene un Samuel Fernández que el año que tiene muchas esperanzas puestas en su próximo año como profesional y para el que pide una cosa: "Disputar la Vuelta a Asturias". "Es un súperclase", le definió Navarro. Sánchez, que le entrenó cuando era más joven, destacó la capacidad de esfuerzo a alta intensidad que mostraba ya por entonces y que ahora, defiende, "irá a más con el paso a profesional".

Una prueba con cuatro modalidades

Tras el debate, los responsables de la Subida al Angliru dieron a conocer ante el numeroso público presente en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA la prueba que se celebrará el próximo 15 de octubre y que cuenta con el patrocinio de este periódico. Cuenta con cuatro modalidades: running, andarines, "rollerski" y ciclismo. "Es un puerto distinto. Ningún profesional quiere venir a entrenar en él, lo que habla de lo duro que es", indicó Alejandro Torres, organizador de la prueba. Para Roberto Álvarez, Alcalde de Riosa, "el Angliru ya es un puerto mítico para todo el mundo y la publicidad que hace a un concejo como el nuestro es impagable".