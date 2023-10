Imágenes, crónica y rueda de prensa tras la victoria (75-71) en la prórroga del OCB ante el San Pablo Burgos en Pumarín: El Alimerka derriba a un gigante

El Alimerka Oviedo realizó un ejercicio supremo de supervivencia y de fe para ganar en la prórroga a uno de los equipos más fuertes de la LEB Oro, el San Pablo Burgos, firme candidato al ascenso por la espectacular plantilla que tiene, por una afición que ayer honró a Pumarín con su presencia y porque, además, cuenta con dos técnicos del nivel de Lolo Encinas y Jorge Álvarez, muy capacitado para conseguirlo a pesar del revés que se llevaron en este debut.

Pero es que el Oviedo Baloncesto de este año es un equipo al que va a ser difícil ganar en su casa porque cree en sí mismo, porque es un grupo alegre que no se rinde ni cuando se adentra en el peor de los escenarios posibles, sin el acierto que les había acompañado en la pretemporada y que ayer, en el comienzo de la liga, cuando las victorias empiezan a contar, se esfumó. En total, 5 triples en 25 intentos, un porcentaje bajo para un equipo que los metía por decenas en los duelos preparatorios. Sin embargo, el OCB demostró que es mucho más que eso, que también sabe ganar los partidos por defensa, bajarse al barro, pelear bajo los aros con quien sea, incluso con pívots tan físicos como Kasibabu.

En este debut soñado para el equipo de Oviedo emergieron figuras como las de Hall Elisias, con un físico espectacular, al que se vio incómodo en la primera parte, pero al que supieron encontrar sus compañeros en la segunda para anotar jugando por encima del aro. A eso añadió un buen puñado de canastas a media distancia y tres tapones que levantaron a la grada de un Pumarín en el que costaba respirar, por la tensión del partido y, sobre todo, por la altísima temperatura.

Excelsa fue también la actuación de Demetric Horton, un rookie que parece llevar años en esta liga por el temple con el que juega. Josep Pérez fue otro que dio el ritmo adecuado al equipo en momentos importantes y otros, como Mikel Sanz, aparecen en los peores momentos para mantener el barco a flote. Mención aparte merece el esfuerzo defensivo realizado por Raúl Lobaco, que no estuvo acertado en sus lanzamientos pero que hizo un trabajo oscuro en el que descansó buena parte del éxito del equipo en la segunda mitad. También Marc Martí fue capaz de sumar bajo el aro ante la falta de acierto exterior.

El partido empezó mal para el equipo de Javi Rodríguez, otro que sale reforzado de este partido por la reacción que tuvieron los suyos en la segunda mitad. En el primer cuarto, el San Pablo Burgos, sin hacer nada espectacular, anotó con facilidad, sin que pareciera que Oviedo podía tapar sus muchas vías de anotación, por dentro y por fuera. Encima, en ataque no les entraban ni los tiros libres. Al segundo cuarto se llegó con nueve de ventaja para los burgaleses (17-26) y con la sensación de que iba a ser un día difícil para el OCB, algo que quedó confirmado cuando la ventaja visitante se llegó a ir a los 16 puntos (24-40). Un par de acciones de Elisias y Josep Pérez la redujeron a 12 (28-40) al descanso.

En la segunda mitad, al Burgos le costó mucho más anotar mientras que a Oviedo se le empezó a ver más fluido, más alegre, menos atenazado de lo que estuvo en la primera, con Horton y Josep Pérez al frente y con el público apuntándose a la remontada. Los carbayones dejaron en diez puntos al Burgos en este tercer parcial, que acabó 46-50, con lo que eso supuso en los ánimos del respetable, que se echó encima de las colegiados en algunas decisiones discutibles.

Esa euforia la arrastró el OCB en el último cuarto y un triple de Cosialls le puso por primera vez por delante a (51-50) desde el primer parcial. Pero es que después llegó un mate de Elisias y se vino la locura. Se agarró al parqué Burgos y el exjugador del OCB Speight empató a 65-65 a 58 segundos del final. Un tiro libre de Kasibabu y otro de Stuckman, que pudo adelantar al OCB a 4 segundos del final, llevaron el partido a la prórroga (66-66). La tensión se podía cortar y la primera canasta, para Burgos, tardó tres minutos en llegar. Respondió Lobaco con una gran canasta (68-68) y se vino la locura: dos libres de Elisias, un par de grandes defensas, y otros dos libres para Amarante, culminados por un triple final de Josep Pérez, dejaron la primera en un polideportivo de Pumarín donde se ha decretado oficialmente el estado de felicidad.

Javi Rodríguez. Entrenador del Alimerka Oviedo

Javi Rodríguez puso la calma en un polideportivo de Pumarín que, tras la victoria ante el San Pablo Burgos, era pura felicidad. El sufrimiento de la temporada pasada está aún reciente y ganar en la primera jornada nada menos que al San Pablo Burgos es una enorme inyección de moral para afrontar una LEB Oro que se presume será muy complicada esta temporada. El entrenador gallego del Alimerka Oviedo quiso comenzar agradeciendo al público el apoyo que les brindaron ayer para lograr la victoria: «Ha estado inmenso, nos han arropado y apoyado, se ha generado un ambiente espectacular».

A continuación, Javi Rodríguez alabó la actuación de sus jugadores, de los que dijo estar «orgulloso»: «Quiero destacar el esfuerzo de los jugadores, que han seguido creyendo, hemos entrado al partido con dudas, en la primera mitad no fuimos nosotros, no fuimos fieles, en la segunda nos pudimos quitar el óxido y hubo un cambio radical». Para el técnico del OCB la clave estuvo en la actitud del equipo: «Hemos creído, hemos luchado y hemos peleado, podemos estar orgullosos».

Pero pronto quiso Javi Rodríguez advertir de que es importante tener los pies en el suelo: «Si hacemos las cosas bien podemos ser un equipo competitivo, pero no podemos olvidarnos de quienes somos; no es que vayamos de humildes, es que somos humildes, si cambiamos el discurso nos estaremos equivocando». Algo que, considera el gallego, no va a pasar porque es un equipo de «chicos listos».

También reconoció Javi Rodríguez que el ambiente que se ha generado en torno al equipo es muy bueno: «Para mí el plano personal es muy importante para un equipo y hemos juntado un equipo de gente excepcional, chicos que entre ellos se llevan genial, y esa química se nota; esto no significa que no vayamos a perder, llegará un día, esperemos que sea lo más tarde posible, que perderemos; pero que sea siendo nosotros mismos». Un equipo que, añade el técnico del OCB, «es sano»: «Se ve un equipo feliz y eso son ellos, ahora todo es alegría y felicidad, pero ¿y por qué no? Es mejor estar demasiado bien que demasiado mal», añadía el entrenador.

Por su parte, Lolo Encinas, entrenador del San Pablo Burgos, reconoció que «Oviedo se lo ha merecido, se lo ha trabajado bien para ganar». En cambio, de su equipo dijo que hizo «el peor partido que podíamos hacer, es el primer día que hemos tenido problemas y los hemos resuelto mal».