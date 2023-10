Mucho más que unas escuelas: así trabaja el Club Bádminton Oviedo con los jugadores del futuro

Hace 25 años, cuando echó a andar la escuela del Club Bádminton Oviedo (CBO), muy pocos sabían en Asturias lo que era ese deporte que se juega con raqueta y volante. Un cuarto de siglo después, el club cuenta con más jugadores que nunca (más de 175), es un fijo en la máxima categoría nacional –una División de Honor de la que ha salido campeón dos veces, en 2015 y 2021– y le debe gran parte de su éxito a su fuerte apuesta por el deporte base, expresado en el crecimiento de unas escuelas en las que el CBO trabaja con 350 niños en 23 escuelas localizadas en colegios públicos y concertados de Oviedo –con la salvedad de la de Lugones-La Ería–.

«Cuando empezamos, aquí prácticamente no existía el bádminton, así que teníamos que ir colegio por colegio difundiéndolo. En el club, apenas teníamos 25 jugadores federados. Entendimos que debíamos tener una escuela potente», explica César González, director técnico del CBO y uno de los precursores de este deporte en Asturias, para el que el trabajo formativo es el pilar «básico» que permite al club competir con los mejores en División de Honor: «En el bádminton, como ocurre en todos los deportes, o tienes dinero o tienes cantera. Nosotros de lo primero tenemos poco, pero gracias a lo segundo nos podemos mantener arriba».

Uno de los productos más distinguidos surgidos de las escuelas es Alberto Zapico. A pesar de comenzar a practicar bádminton «de rebote», ha sido capitán del CBO hasta su retirada al término de la pasada temporada. «Mi primer contacto con el bádminton fue gracias a mis amigos, que jugaban y me dijeron que probara –cuenta–. Yo era un poco reacio, pero le fui cogiendo el gusto, sobre todo gracias a mi monitor, que fue quien me enganchó. A los dos años, di el salto al club. Recuerdo esa época con mucho cariño».

Laura Álvarez, a diferencia de Zapico, no pasó por ninguna de las escuelas del CBO sino que comenzó a jugar directamente en el club, a los ochos años. La actual número uno del ránking nacional, una de las mejores jugadoras de España, no tardó en engancharse a un deporte que considera especialmente entretenido para los más jóvenes: «Me gustó muchísimo desde el primer momento. Me lo pasaba muy bien, tanto jugando como con mis compañeros y compañeras». Además, considera «fundamental» la labor de las escuelas del club, pues contribuye a la difusión de un deporte «muy bonito y muy divertido, pero no tan conocido».

Una de las encargadas de descubrir el bádminton a los niños asturianos es Sara Villa. Monitora en muchas de las escuelas del CBO, alega que «educamos en el deporte y enseñamos disciplina», al tiempo que reivindica su contribución a la «conciliación» de las familias. En sus nueve años dando bádminton, Villa ha desarrollado métodos permeables también a los más pequeños, como cambiar el volante por globos. «El objetivo es la coordinación óculo-manual, y que los niños sientan que es un juego y se diviertan». Y advierte: hay posibilidad de progresión: «El último fin de semana, por ejemplo, unos chicos que empezaron conmigo en la escuela quedaron terceros en el Campeonato de Asturias». Otro aliciente para que las escuelas recuperen los 450 niños con los que contaban antes de la pandemia.