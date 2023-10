Mecerreyes, de moda: el mediocentro del Avilés, en su mejor momento

El Avilés no acaba de despegar, pero uno de sus jugadores más importantes tiene motivos para sonreír. El mediocentro avilesino Javi Mecerreyes ha encontrado su sitio en el Suárez Puerta. Fichaje estratégico en verano del club de Diego Baeza, el pivote regresó a casa para intentar darle un estirón al equipo. Y regresó literalmente. "Jugar en el equipo de tu ciudad es lo mejor. Cuando estaba en el Sporting siempre tenía envidia a los que eran gijoneses. El sentimiento es diferente y además ahora en Avilés se nota mucho el ambiente por el equipo", explica el jugador, de descanso ayer en Salinas, antes de regresar a los entrenamientos, pensando ya en el Guijuelo, próximo rival.

Mecerreyes sufrió una lesión en pretemporada, se ha recuperado, y es ahora uno de los jugadores más en forma del equipo de Emilio Cañedo. Lleva un gol y ante el Cayón fue el jugador más completo.

"Físicamente estoy bien, me siento cómodo en el juego. Estoy ya casi al 100%, digamos un 90%. Al principio me costaba acabar los partidos, pero ahora me veo muy bien. Al equipo todavía le falta un poco, pero el otro día ante el Cayón las sensaciones fueron buenas. Tuvimos muchísimas ocasiones y no las metimos, pero evolucionamos", explica el mediocentro, que quiere ver el vaso medio lleno respecto al futuro a corto plazo. "Dejamos la portería a cero y el entrenador nos había insistido en eso durante la semana. Tener solidez nos va a venir bien para lo que resta de temporada, el míster nos lo dice y lo sabemos", explica.

Mecerreyes firmó por el Avilés en verano procedente del San Sebastián de los Reyes, que estaba en Primera Federación, antesala del fútbol profesional. "El fútbol es fútbol y da igual la categoría, pero es verdad que juegas en campos como Riazor o El Arcángel, que son una pasada. Eso te lleva a que el ritmo de juego sea distinto en Segunda Federación. Quizá lo que cambie es el ritmo y sea algo más físico", asegura el centrocampista, pieza básica ya por derecho propio del Avilés de Cañedo, que quiere despegar por fin el fin de semana ante el Guijuelo.