El Alimerka Oviedo Baloncesto visita al Estudiantes sin complejos y con la moral alta

El Alimerka Oviedo Baloncesto demostró con su victoria (75-71) del sábado ante el San Pablo Burgos que para él cada partido es una oportunidad de acercarse al objetivo de la permanencia y que le da un poco igual hacerlo ante el rival teóricamente más potente de la LEB Oro que ante el más humilde. En este inicio, a los de Javi Rodríguez les ha tocado un recorrido muy empinado, empezando con dos partidos ante las que son quizás las plantillas más lujosas. El reto de mañana (18.30) ante el Estudiantes es aún mayor porque es lejos de Pumarín. Nada menos que en el WiZink Center de Madrid.

Un lugar especial para el entrenador del equipo de Oviedo, puesto que la pasada temporada dirigió al Estudiantes durante buena parte de la temporada, hasta que fue despedido al considerar en el club madrileño que no se estaban alcanzado los objetivos. Una salida que no ha dejado rastro de rencor en el gallego: "Tengo que darle las gracias a Estudiantes por el trato que tuve, por el cariño de la gente y por el respeto, fue una experiencia maravillosa", dijo ayer en Pumarín.

Eso sí, tampoco oculta que es "emotivo": "Todos los partidos son importantes, pero cuando juegas en un sitio donde has jugado o entrenado previamente quieras o no quieras siempre tiene una parte emotiva". Y un montón de ganas de ganarles: "Ahora voy con el Oviedo a intentar a hacer un buen partido y a intentar hacer todo lo posible para competir y, sobre todo, para tener opciones de conseguir una victoria que sería importante para llegar a nuestro objetivo lo antes posible".

Javi Rodríguez tiene claro lo que no le puede faltar a su equipo en Madrid para al menos tener opciones ante una plantilla que cuenta con figuras como Francis Alonso, exjugador del OCB, internacional con la selección española; Michael Carrera, el más valorado de la LEB Oro en las últimas temporadas; Johnny Dee, otra referencia en la categoría; el histórico Carlos Suárez, que regresa al club en el que se formó para tratar de devolverlo a la élite; o Kevin Larsen, el pívot más determinante de la liga en los últimos años. "Necesitamos que el Estudiantes no juegue al ritmo que quieren jugar ellos, nosotros sabemos cuáles son nuestras fortalezas, igual que las de ellos, y no podemos dejar que jueguen a su gusto. Es un equipo con muchísimo talento, que juega muy bien, que tiene a muchos jugadores con muchos puntos, no podemos ponérselo fácil, si el partido es placentero no tendremos opciones", explicaba el técnico del OCB.

La mejor noticia para Javi Rodríguez es que, si no hay contratiempo de última hora, podrá contar con toda su plantilla mañana en el WiZink y que ha podido preparar el partido con todos ellos durante la semana. "El equipo está bien, recuperando efectivos. El otro día contra Burgos llegamos un poco justos, esta semana he contado con todos los jugadores, con los pequeños problemas de siempre de la temporada, pero tenemos a disposición a los 11 jugadores".

El que no se fía nada de un Oviedo que, por presupuesto, está destinado a luchar por salvarse es el experimentado técnico del Estudiantes, Pedro Rivero, que la pasada temporada logró el ascenso a la ACB con el Palencia y que ahora trata de repetir ese éxito con el equipo del Ramiro de Maeztu: "Oviedo ha hecho una muy buena pretemporada, físicamente se encuentran muy bien y vienen en una muy buena dinámica después de ganar a Burgos remontando".

El ADBA Sanfer, ante el Grup-Barna

El ADBA Sanfer visita hoy (18.00 horas) al Grup-Barna, en el Nau Clot de Barcelona, en busca de su primera victoria después de su regreso a Liga Femenina 2. El equipo asturiano comenzó la competición sufriendo una clara derrota (53-78) ante el Segle XXI, uno de los rivales más complicados de la categoría, en el que juegan algunas de las grandes promesas del baloncesto nacional, como la ovetense Iyana Martín. El equipo catalán, por su parte, también debutó con una derrota, en su caso mucho más ajustada (66-63), ante el CD Magec Tías Lanzarote Contra la Violencia de Género. El equipo de Avilés tuvo en la primera jornada a su mejor jugadora en la malagueña Claudia Alonso, con 17 puntos y 7 rebotes. Las de Carlos Galán tratarán de dar un paso adelante para comenzar a sumar victorias en una categoría tan complicada como la Liga Femenina 2.