No hace ni una semana que un compatriota, el joven Kevin Kiptum, le arrebató el récord mundial de maratón, pero el keniano Eliud Kipchoge no baja el pistón ni por un segundo. «Espero seguir compitiendo al más alto nivel mucho tiempo», asegura el Premio «Princesa de Asturias» de los Deportes 2023 en respuesta a un cuestionario enviado por este diario, días antes de que perdiera la plusmarca mundial.

La apretada agenda del atleta, «mejor maratoniano de todos los tiempos» y «un referente», según el jurado del Premio, le va a traer solamente unas horas a Oviedo, las suficientes para asistir al acto de entrega de los galardones en el Teatro Campoamor y para participar en una carrera popular, una actividad confirmada ayer mismo.

Promover el atletismo es una de las obsesiones de Kipchoge. «Incluso cuando deje de competir en la élite todavía espero inspirar a la gente a correr, hacer de este planeta un mundo de corredores. Creo firmemente que el atletismo puede unir a la gente», asegura el laureado deportista africano, doble campeón olímpico y único hombre capaz de bajar de las dos horas en una carrera de maratón, aunque es una marca no reconocida oficialmente.

Si mira hacia atrás, el Premio «Princesa de Asturias» de los Deportes se confiesa «muy contento con lo que he conseguido en mi carrera, no solamente por los récords y las medallas, sino sobre todo por contribuir a unir a la gente a través del atletismo e inspirar a la gente a correr». Para él, la felicidad no se mide por los éxitos: «Mi felicidad personal es inspirar a otros, me hace feliz ver a gente acabar una maratón. Si terminas una maratón, puedes conseguir cualquier cosa en la vida».

Sin embargo, sí le aporta alegría la concesión del prestigioso galardón asturiano. «Es el reconocimiento de algo en lo que he creído firmemente durante toda mi carrera. Desde que empecé tenía claro que el atletismo significa algo mucho más grande que simplemente correr».