García Heredia: el golfista asturiano que igualó a Jon Rahm en el Open de España

Cuando a los 14 años su tío Juan Carlos y su tía María Jesús le descubrieron el golf en una excursión familiar, Alfredo García Heredia (Gijón, 41 años) no podía imaginar que acabaría pasando tantas horas entre palos y hoyos. "Yo jugaba al fútbol. Pero empecé a darle al golf, me gustó y en ello sigo", recuerda. Casi tres décadas después de aquel hallazgo, García Heredia puede presumir de una extensa carrera, jalonada por tres campeonatos de España absolutos, una victoria en el Challenge Tour y dos campeonatos de España de la PGA española, entre otros logros. También puede sacar pecho por haber empatado con Jon Rahm –número tres del ránking mundial– en el último Open de España en la novena posición, con un acumulado de 270 (-14). Pese a haber obtenido la misma puntuación, García Heredia se llevó la distinción a mejor jugador español del torneo. "Cuando estás jugando bien, todo parece más sencillo –asegura–. El de Madrid es un campo que me viene muy bien por sus condiciones. Además, vino mucho público, en gran parte gracias a la presencia de Jon, que es un privilegio. Fue una semana muy divertida, aunque casi tengo que abandonar el primer día por un corte en la mano".

El notable concurso del gijonés en Madrid llega tras una temporada "rara", marcada por la irregularidad: "Empecé muy bien, con un buen puesto en Australia y en Mauricio: después de las tres primeras pruebas, iba cuarto del mundo, pero fue anecdótico, la muestra era muy pequeña. De mayo a agosto hice malos torneos, así que hablé con mi entrenador, Jorge Parada, para corregir algunos defectos". Uno de ellos, quizá el "principal", tenía que ver con la técnica de golpeo: "Jorge me dijo que el hombro izquierdo se me iba un poco hacia arriba. Lo empecé a mantener abajo y recuperé una pegada sólida y consistente". Parada, que reside en Nueva York, se trasladó a Madrid para acompañar a su pupilo en el Open. "Sin su ayuda y su compañía, no habría logrado un resultado tan bueno", concede García Heredia.

Con el grueso de la temporada ya consumido, García Heredia ocupa el puesto número 116 en el ránking. Mejorar, o, al menos, defender esta posición se antoja elemental para el gijonés, pues quedar entre los 117 primeros le daría opción a volver a estar en los grandes torneos del golf mundial. En el futuro más inmediato irrumpen las citas de Sotogrande y Qatar, las dos últimas de la temporada. "Llego bien, pero quiero terminar jugando todavía mejor", expone García Heredia, ambicioso.

Ya en la cuarentena, con una dilatada trayectoria a sus espaldas, proyecta un horizonte después del golf en el que todo sigue orbitando en torno al deporte: "Me gustaría ayudar a los deportistas, ya sean golfistas o no, a alcanzar su máximo potencial: pensar en eso me divierte casi más que jugar. Conozco los entresijos del deporte, sé lo que es necesario hacer en la alta competición. Yo he cometido muchos fallos, y los sigo cometiendo, y creo que tengo la experiencia necesaria". Pero, de momento, García Heredia no ha dicho su última palabra en el golf.