Flag football, desconocido, pero olímpico

El Comité Olímpico Internacional dio a conocer el lunes los deportes que debutarán en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Todos considerados, al menos en Europa, como minoritarios y poco conocidos. Entre ellos está el flag football, una modalidad de fútbol americano, pero sin contacto. Los jugadores llevan unas cintas colgadas del cinturón y arrancarla equivale a un placaje.

Aunque este deporte es claramente minoritario, España es una potencia internacional, especialmente en la competición femenina, y Asturias ocupa un lugar destacado en el panorama nacional.

Un equipo, el femenino de los Gijón Mariners, ha ganado varias veces la competición española y en estos momentos su entrenador Daniel Castañón es también el seleccionador nacional. Además, dos de sus jugadoras, Estefanía Sastre y María Vidal, junto con la jugadora de Oviedo Phoenix Emma García, forman parte de la selección española que en las tres últimas ediciones del campeonato de Europa ha logrado una medalla de bronce, una de oro y otra de plata.

Para Daniel Castañón "no solo los Mariners sino para todos los que nos dedicamos a este deporte esperamos que ser elegidos deporte olímpico sea un espaldarazo". Según el técnico, "este deporte ha ido creciendo mucho en todo el mundo y un ejemplo es que haya entrado en el programa olímpico. Si la gente lo conoce seguro que más niños y niñas lo practicarán". Para Castañón el flag football tiene ventajas sobre el fútbol americano ya que "es mucho más barato porque requiere menos recursos. No necesita ningún tipo de equipación, no hay contactos, es más de velocidad y agilidad, pero tiene todo lo demás que conlleva el fútbol americano como pases o carreras. Esa espectacularidad se mantiene".

En la actualidad en Asturias hay cuatro clubes que practican esta modalidad, dos en Gijón, Mariners y Norteños, y dos en Oviedo, Madbulls y Phoenix, pero según indica Castañón "desde la Federación Asturiana estamos trabajando para extendernos por el resto de Asturias. Ya se han hecho cosas en Avilés". Precisamente la Federación Asturiana organiza "una Liga Norte en la que estamos los equipos asturianos y la pasada temporada también los hubo de Cantabria y de Galicia. También tenemos una Liga infantil y una sub-17. Poco a poco vamos creciendo".

Para Emma García el ser deporte olímpico espera que "que ayude a que tenga más visualización y que podamos tener más ayudas en material y económicas, y que este deporte llegue a cada vez a más gente". Para esta internacional asturiana este reconocimiento olímpico tal vez llegue un poco tarde ya que quedan cinco años para los Juegos. "Tal vez para mí sí que llega tarde ya que llevo en la selección desde hace diez años y tengo una edad, pero nunca es tarde para el resto. Me alegro mucho por el resto. Independientemente de quien vaya, que quien lo haga vaya en las mejores condiciones que es por lo que peleo", reconoce Emma.

España es una potencia en Europa y en el mundo está abriéndose hueco. "Se han celebrado cuatro campeonatos del mundo, pero a dos no hemos ido por problemas económicos. En el último campeonato del mundo, que fue en diciembre del 2021 en Jerusalén, acabamos novenas y no pudimos meternos entre los ocho primeros por el sistema de juego. Solo perdimos con Estados Unidos, que al final quedó campeón. Empatamos con Francia, que fue el que nos dejó fuera por diferencia de puntos, pero el nivel es parecido".

Daniel Castañón considera que "a nivel mundial en femenino los mejores son Estados Unidos y México. De hecho, tienen mucha competencia entre ellos porque en Estados Unidos lo niños ya practican el fútbol americano desde pequeños, pero en México empiezan con el flag y tienen mucho nivel. Su selección fue campeona de los Juegos Mundiales, por ejemplo. En Europa estamos España, Austria y Gran Bretaña peleándonos siempre por las medallas".

Los Gijón Mariners cuentan con una escuela de flag football abierta a niños y niñas a partir de los seis años. Los entrenamientos se llevan a cabo en el campo de rugby de la Universidad Laboral.