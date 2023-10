El Alimerka Oviedo Baloncesto, de rebote: el equipo carbayón, que recibe mañana al Gipuzkoa, es el que más rebotes lleva en la LEB Oro

El Alimerka Oviedo Baloncesto, que juega mañana (12.00 horas) en Pumarín ante el Gipuzkoa, se ha convertido en la gran revelación de las dos primeras jornadas de la LEB Oro. El equipo carbayón, que persigue el objetivo de la permanencia, es uno de los tres únicos que ha ganado sus dos enfrentamientos (también lo han hecho Leyma Coruña y Ourense) y además ante los dos máximos candidatos al ascenso: el San Pablo Burgos (75-71) y el Estudiantes (76-87).

Entre las virtudes que ha mostrado el OCB para lograr estos triunfos está una de las más valoradas por los entrenadores, el rebote, siendo el asturiano el equipo que, con 80, más ha cogido en lo que va de temporada. Un trabajo que ha destacado especialmente en defensa, puesto que 61 de esas capturas fueron tras errores del rival. El resto, 19, fueron en ataque tras errar sus propios lanzamientos. Lógicamente, el partido en el que más rebotes cogieron fue el primero, ante el San Pablo, ya que fue un encuentro de poca anotación y en el que los porcentajes de los dos equipos fueron bajos. Además, en ese partido se jugó una prórroga.

Pero el OCB no solo destaca en el rebote. El equipo azul está moviendo muy bien el balón y eso se traduce en las 41 asistencias que lleva, siendo también el líder en esta faceta del juego, igualado con el San Pablo. En este apartado son Josep Pérez y Demetric Horton los dos más destacados, con 15 asistencias cada uno, empatados en el segundo puesto del ranking de la liga, solo superados por Micah Speight, que lleva ya 19 pases de canasta.

Todos estos números son también un reflejo de la compenetración que tiene el OCB, a pesar de ser un equipo nuevo, en el que tan solo sigue Marc Martí del pasado curso. Este buen hacer ha sido destacado ya por algunos entrenadores de la liga. Uno de ellos es Jenaro Díaz, entrenador ovetense del Clavijo, que ayer se refirió al equipo de Javi Rodríguez en términos elogiosos: "Hay una liga que está antes que la del talento, que es la del esfuerzo y la energía. Pongo casos que conozco, un gran equipo muy bien entrenado como es Oviedo, que ha puesto la energía y el esfuerzo al límite y que como no lo iguales no llegas a jugar el partido del talento". También el entrenador del Gipuzkoa, rival mañana del OCB, alabó al equipo carbayón: "Tiene mucho mérito lo que están haciendo, tienen el presupuesto que tiene, Héctor Galán se reinventa fichando, seguro que dice que el año pasado no acertó, que se sufrió más de lo que tocaba, pero este año es una gozada verles".

Javi: "Con confianza pero no confiados"

Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo, reconoce el buen momento por el que atraviesa su equipo, pero advierte de que lo que viene "no va a ser fácil": "Está siendo una buena semana de trabajo, venimos de una buena victoria, pero esto no para, no podemos relajarnos ni pensar que por ganar dos buenos partidos ante dos buenos equipos todo lo demás va a ser fácil. Todo lo contrario, ahora tenemos un partido complicado" Para el técnico gallego, "Gipuzkoa es un equipo que va bien al rebote, que corre, que mete canastas debajo del aro, que juega agresivo e intenso". Entre los jugadores, destaca a Barcello, "su jugador más importante en anotación". Para superarlos tendrán que conseguir "que les cueste anotar". La clave para el entrenador está en jugar "con confianza pero espero que no confiados".