Los equipos asturianos buscan escapar del peligro en Segunda Federación

Los cuatro conjuntos asturianos que militan en la Segunda Federación disputan el domingo los choques correspondientes a la octava jornada. Aunque con diferentes objetivos a priori de cara a final del curso, todos ellos buscan de momento alejarse de la zona de conflicto. El Cova está en zona de descenso, el Marino igualado con la promoción de descenso, zona que el Avilés supera por un punto y el Langreo y Vetusta por dos. Por eso, la actual es una fecha clave en busca de la tranquilidad.

Cañedo no se fía del colista. Emilio Cañedo se enfrenta a un examen en su intento por hacer desparecer todas las dudas y conseguir que el Avilés, aspirante en un principio a todo, corrija el rumbo. Juega mañana, 17.00 horas, ante el colista Coruxo. "Estamos concienciados con el partido, iremos a tratar de ganar. Estamos todos disponibles salvo Edu (Cortina) y la semana de trabajo ha sido muy buena", señaló el entrenador asturiano.

Para Cañedo hay motivos para el optimismo: "Llevamos el partido bien preparado, pero es un campo muy complicado contra un muy buen equipo. Siempre esperamos que las victorias sean un punto de inflexión; queremos reencontrarnos con la victoria". Y añadió: "El Coruxo está en una situación muy engañosa, pero tiene futbolistas muy importantes en la categoría, con muchísima experiencia y calidad".

A pesar de todo, el técnico subraya que "tenemos una plantilla amplia y siempre puede haber cambios, todo el mundo ha tenido posibilidad de jugar y de demandar un puesto y vamos a seguir en esa dinámica de optimizar los recursos. Una victoria nos daría la tranquilidad suficiente para seguir trabajando y seguir ilusionándonos".

Vázquez, quiere el cien por ciento. El preparador del Langreo llega la cita de los suyos ante la Arandina (mañana, 17.00 horas) con "sabor agridulce" por su último empate ante el Marino. "Ahora queremos sacar los tres puntos en casa con nuestra afición, y que sea la quinta jornada seguida puntuando, pero hay una gran dificultad de la categoría, sabemos que o ponemos el cien por cien o las opciones de puntuar van a ser mucho más bajas", explicó.

Vázquez indicó que "veo a la plantilla muy bien independientemente de los resultados, también en las primeras jornadas la sensación era muy positiva, en los momentos más complicados es cuando nos hemos comportado de la manera más positiva". Y añadió que "da igual lo que hayas hecho en el pasado, si esta semana no entrenas a muerte y el domingo no sales con todo lo que tienes no vas a puntuar, no puedes vivir de ninguna renta del pasado". Y sentencia sobre el momento de los suyos: "Estamos consguiendo ser un poco mejores cada semana".

Simón pide más solidez. El entrenador del Covadonga, que se enfrenta mañana a las 12.00 al Valladolid B, desconfía de su rival. “Como buen filial tiene gente joven, con calidad, que impone un ritmo alto con el balón. Defiende bien sin balón, y hay que tener cuidado cuando encuentra espacios. Están solo un poco por encima de nosotros, pero son un buen equipo", advierte Manolo Simón.

El asturiano dice saber dónde está la mejora: "Nos está costando, pero en todos los partidos estuvimos metidos y pudimos ganar. Estamos compitiendo muy bien, salvo el día del Deportivo B. Ya empezamos bien en la Liga, pero nos faltaba esa capacidad de que nos hagan menos ocasiones. En ataque solemos crear, así que si logramos gestionar bien el tema defensivo nos acercará a la victoria".