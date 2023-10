Buru salva al Cova de una goleada: crónica del partido

El Covadonga perdió con toda justicia en los Anexos José Zorrilla ante un rival directo como el Valladolid Promesas. Los de Manolo Simón disputaron un partido muy pobre, blandos en defensa, sin jerarquía en el centro del campo y con nula presencia en ataque. De hecho, Buru jugó un partido impresionante y evitó varios goles cantados. Con esta derrota los azules continuarán una semana más en descenso y vuelven a la senda de las derrotas tras dos jornadas puntuando.

Real Valladolid Promesas: Picón (1); Iker Pérez (3), Tito (1), Iago Parente (1), Koke (1); Pozo (2), Adrián Verde (1), Jesús Martínez (1), Xavi Moreno (2); Salazar (1), Yago Paredes (2). Cambios: Dani Fernández (1) por Pozo, min. 64. Arnu (2) por Yago Paredes, min. 71. Frimpong (1) por Adrián Verde, Sergi Esteban (1) por Salazar y Enrique Peña (1) por Koke, los tres en el min. 83. CD Covadonga: Buru (3); Berto (2), Trabanco (1), Morilla (1), Álvaro (0); Pablo (1), Avanzini (1); Omar (1), Samu (2), Endika (1); Arce (1). Cambios: Ariel Herrero (2) por Endika, Asier (1) por Nico Arce y Santullano (1) por Avanzini, min. 46. Nino (1) por Pablo, min. 62. Aitor Elena (1) por Trabanco, min. 70. Goles: 1-0, min. 45: Pozo. 1-1, min. 48: Ariel Herrero. 2-1, min. 56: Yago Paredes. 3-1, min. 83: Dani Fernández. Árbitro: Caro Mogio (colegio andaluz). Tarjetas amarillas al local Salazar y a los visitantes Nico Arce, Morilla, Berto y a Aitor Elena. Anexos José Zorrilla: 400 espectadores.

Los primeros 45 minutos fueron un monólogo de los locales ante un Covadonga que achicaba agua como podía. En los primeros minutos aún mantuvo el tipo con los hombres de medio campo ejerciendo una buena presión, pero a partir del minuto veinte el Valladolid Promesas fue todo un asedio. Así, en el minuto 25 llegó la primera ocasión clara y la primera actuación del festival de Buru. Yago Paredes remató de cabeza en escorzo y el portero azul repelió el balón. Dos minutos después volvió a intervenir con acierto Buru para despejar un disparo cruzado de Iker Pérez.

En el minuto 31 una jugada colectiva de los blanquivioletas acababa con un remate de Salazar que repelió Buru. Cuando el balón cayó de su despeje hacia arriba la zaga asturiana despejó el balón y acto seguido un disparo de Pozo lo despejaba el portero visitante. En pleno asedio local emergió la figura de Buru que parecía infranqueable. En el minuto 34 otro remate de Pozo lo repelió a córner y tras el bote del saque de esquina otra vez evitó el gol de Pozo (soñaría con el portero rival) con otro paradón.

El Cova no solo no existía en ataque sino que no se podía sacudir el agobio del Promesas. En el minuto 38 era el local Iker Pérez el que enviaba un pase magistral a Salazar que, solo, perdió el duelo ante el inspirado portero del Covadonga. Parecía que la primera parte acabaría sin goles gracias a la muralla en la portería asturiana, pero en el tiempo añadido una jugada muy mal defendida acabó con un despeje aún peor de Álvaro que entregó el balón a Pozo que, por fin, batió a Buru con un disparo cruzado. Los de Manolo Simón habían muerto en la orilla en la primera parte pero seguían vivos en el partido a pesar de poder haber encajado una goleada.

Y vaya si estaban vivos porque a los tres minutos de la reanudación Ariel Herrero, que había saltado al campo en este segundo acto, puso las tablas en el marcador colándose entre la defensa y batiendo a Picón con un buen remate. Fue un espejismo porque el Promesas recuperó el mando del partido para no volverlo a perder. Sin presión en el centro del campo por parte de los ovetenses, los locales llegaban y llegaban al área asturiana. En el 49 Buru paró un remate de Jesús Martínez y en el 51 evitó el gol de Pozo, que intentó batirle picándole el balón.

Pero el portero azul no podía hacer más milagros y en el minuto 56 llegó el segundo gol de los blanquivioletas, un buen disparo cruzado de Yago Paredes. El Covadonga no tuvo capacidad de reacción porque en la parcela central era muy superior el rival. Volvió a intervenir con acierto el guardameta del equipo ovetense a remates de Salazar (este a bocajarro) y Samu pero en el 83 Dani Fernández estableció el 3-1 definitivo superando a Buru con un tiro cruzado tras recibir una gran asistencia de Arnu. En el tiempo añadido el Covadonga tuvo su ocasión más clara al margen del gol, una falta botada por Samu la remató Asier poniendo en apuros al portero local. La única conclusión de los de Simón es que tienen mucho que mejorar.