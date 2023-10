El Beti-Onak-Lobas, cuestión de primas

La visita del Lobas Oviedo a Navarra para medirse al Replasa Beti-Onak (sábado, 17 horas) encierra un componente sentimental que hace más interesante si cabe un partido decisivo en la lucha por la permanencia al que las locales llegan con dos victorias por tan solo una de las visitantes. Las urgencias clasificatorias comparten foco con un reencuentro familiar. La portera del Lobas Inés Suárez habrá de hacer frente a los lanzamientos de su prima del Beti-Onak, Isabel Fernández-Agustí, "Isi".

"Va a ser superespecial, enfrentarnos en la máxima categoría es un orgullo", expone Inés, para la que sería "aún más bonito" si compartiesen equipo, como ya hicieron entre 2017 y 2019, antes de que Isi cambiase Oviedo por Elche después de caer en la fase de ascenso a División de Honor. "En esos momentos, el Elche me ofrecía un proyecto deportivo con más aspiraciones en una categoría superior -cuenta-. Consideraba que era buen momento para probar otras cosas y para salir de casa, quería conocer otro entorno".

Después de una temporada en el equipo alicantino, Isi se marchó a Baracaldo para jugar en el Zuazo, donde estuvo tres temporadas, antes de recalar en un Beti-Onak en el que se siente "muy a gusto", pues se entiende "de maravilla" con unas nuevas compañeras, con las que tratará de derrotar al club de su tierra en un partido "súper importante". "Tanto ellas como nosotras necesitamos los puntos", dice.

El vínculo entre ambas trasciende lo sanguíneo, especialmente unidas desde pequeñas, también en lo tocante al balonmano. "Empezamos a jugar juntas en el colegio Auseva, porque nuestro primo mayor jugaba y nosotras fuimos detrás". Juntas pasaron a la cantera del Lobas en 2013, y también juntas fueron campeonas de Asturias en tres categorías distintas, y fueron a las inferiores de la selección española… y hasta debutaron el mismo año con el primer equipo, durante su primera etapa juvenil. Al quemar tantas etapas de la mano, forjaron una unión especialmente intensa. "Todos los momentos con ella fueron muy especiales, es un apoyo fundamental", sentencia Inés. "Ella me da una seguridad que siento con muy pocas personas", completa Isi.

Pero mañana serán rivales por primera vez. "Sueño con meterle algún gol, lo he hablado ya con Inés… pero no sé cómo reaccionaré, ¡espero no reírme cuando la tenga enfrente!", dice Isi, que confía en anotar contra su prima. "Pero que me pare ella alguna también para compensar", bromea. "Puestos a que me marquen -replica Inés-, que lo haga ella, así me dolería un poco menos".

Inés e Isi no son, sin embargo, las únicas jugadoras profesionales de la familia. Mada Fernández-Agustí, hermana de Isi, milita en el Toulon del campeonato francés. "Nunca nos hemos planteado coincidir, pero ojalá se diera, sería increíble", confiesa Isi, que no le cierra la puerta a regresar al Lobas: "El futuro es muy incierto, nunca digas nunca. Es el equipo de mi tierra, así que no lo descarto para nada". De momento, se impone pensar en un partido que enfrenta a dos primas que, cinco años después, se reencuentran en la pista peleando por un mismo objetivo: la salvación.