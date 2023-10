El Alimerka encalla en Burgos y no consigue intentar la remontada (109-93)

El Alimerka Oviedo se desvió del camino en Burgos y lo pagó con una derrota muy dura. El equipo asturiano demostró en las dos primeras jornadas, en las que ganó a San Pablo Burgos y Estudiantes, que puede competir con cualquiera si hace las cosas bien, si lleva el ritmo del partido y si su actividad en los dos lados de la cancha es la correcta, pero el Tizona Burgos le dejó muy claro que va a pagar muy cara cualquier pérdida de concentración. Para ganar un partido en esta LEB Oro hay que hacer muchas cosas bien.

Recibir 109 puntos es algo que no se pueden permitir los de Javi Rodríguez, por mucho que el rival meta tiros inverosímiles y tenga un acierto tan descomunal como el de su rival, sobre todo en el primer tiempo. Ganar la batalla del rebote, no perder balones y coger las riendas del encuentro es algo indispensable para no perderse en un camino muy largo y muy complicado: el de la permanencia. El equipo de Oviedo suma su segunda derrota consecutiva y frena un poco el optimismo que reinaba en el entorno después de las buenas cosas que demostró en su inicio. El martes (20.45 horas) en Pumarín tienen ante el Ourense, que lleva un pleno de cuatro victorias, una buena oportunidad de demostrar que solo ha sido un bache y que, ganen o pierdan, pueden competir por llevarse cada encuentro.

El equipo de Oviedo comenzó de la peor manera posible, impreciso y concediendo demasiados tiros liberados a los exteriores rivales, que anotaron con facilidad (Gerard Jofresa acabó el partido con cinco triples en seis intentos y Didac Cuevas con tres en cinco) y se metieron en una racha descomunal. Pero lo peor no fueron esas canastas de mérito, sino que el rival tuvo demasiadas vías para anotar: encontró con sencillez a sus interiores (Thiam hizo siete de siete en tiros de dos) ante un Oviedo fuera de ritmo y sin respuesta.

En poco tiempo, el Tizona amasó una renta que le permitió jugar cómodo el resto del encuentro, confirmando su buen inicio de campaña (llevan tres victorias en cuatro partidos). Apenas habían pasado cuatro minutos cuando Javi Rodríguez, técnico del equipo asturiano, tuvo que pedir un tiempo muerto con su equipo ocho puntos abajo (11-3). A partir de ahí, el OCB fue a tirones, alternando alguna acción de mérito con errores en ataque mientras que su rival no bajaba el pistón. Duscak, que tuvo buenos minutos, facilitó que se recortara la distancia a seis (19-13) a dos minutos de acabar el primer cuarto, pero, inmisericordes, los burgaleses, con un acierto descomunal, lo estiraron hasta los doce puntos (28-16), con un Jofresa que las metió de todos los colores.

En el segundo cuarto, el guión siguió siendo parecido, con un OCB algo más entonado en ataque pero incapaz de negar tiros cómodos a un rival que no los desperdiciaba. De nuevo, la aparición de algún jugador, como Cosialls, dio la sensación de que se podía apretar el partido (dos buenas acciones suyas les colocaron a seis, 33-27, a 7.34 del descanso), pero enseguida volvía el Tizona Burgos a castigarles (acabaron con 11 de 15 en triples el primer tiempo).

Que el OCB no fuera capaz de poner su ritmo no significa que bajara los brazos, algo que no ha hecho en ninguna de las cuatro jornadas. De hecho, en el tercer cuarto, al que llegaron quince abajo (59-44), con un Stuckman muy acertado (acabó con 21 puntos), intentaron por todos los medios volver a meterse en el partido, pero el Tizona, implacable, muy serio, encontró en jugadores como Parrado y Jacobo Díaz una respuesta inmediata.

Los once puntos (81-70) abajo con los que comenzó el equipo carbayón el último cuarto fueron demasiado, sobre todo porque nunca encontraron la respuesta adecuada en defensa, que fue donde se les escapó el partido. Acciones de mérito de Horton y alguna aislada de Josep Pérez hicieron soñar con un partido que se había escapado en la primera parte.