El bádminton en Asturias amplía fronteras: Un volante de Oviedo a Medellín

Cuando César González aterrizó en Medellín en 2014, el bádminton seguía aún en pañales en Colombia. González, actual director técnico del Club Bádminton Oviedo (CBO), fue reclutado por la Federación local para ayudar en la preparación de los Juegos Nacionales de 2015, una competición entre selecciones autonómicas de notable relevancia que tiene lugar cada cuatro años. "Al llegar –recuerda– estaban muy verdes a todos los niveles: en organización de entrenamientos, planificación… Por ejemplo, el trabajo de gimnasio no existía. Cuando hicimos el primer test, los resultados físicos fueron lamentables tanto en fuerza como resistencia".

No obstante, lo que más llamó la atención de González fue el material de entrenamiento. "Jugaban con volantes de plástico, no de pluma. Es como entrenar en fútbol con un balón de playa, no tiene nada que ver. Al entrenar con volantes de plástico, pensaban que su remate era espectacular, pero nada más lejos", cuenta entre risas. Tras mucho reclamar, el gobierno local comprendió la necesidad de invertir en volantes de pluma. Pero aún quedaba mucho trabajo por hacer en otra vertiente elemental: la táctica: "Para ellos, todo era correr y pasar el volante, como si estuvieran jugando en la playa".

A pesar de todo, la predisposición de los jugadores para con González trajo consigo rápidos progresos, hasta el punto de que la experiencia acabó siendo tan provechosa que se tradujo en excelentes resultados en aquellos Juegos Nacionales, con seis medallas totales, una de ellas de oro. "Y, además –sostiene González–, mi tiempo allí fue superpositivo en lo personal. Los chicos confiaron mucho en mí, tenían la mente muy abierta a los cambios, y, más allá de eso, me encontré una Colombia que me encantó, con paisajes muy parecidos a los de Asturias". González asegura que nunca padeció problemas vinculados a la inseguridad: "Es verdad que hay mucha droga y zonas peligrosas, pero si andas con cuidado no te tiene por qué pasar nada".

Una vez regresó a Oviedo, la honda huella que dejó Medellín, "mi segunda casa", en González le llevó a impulsar un proyecto que promoviese la llegada de jugadores colombianos al CBO. La iniciativa permitió que los hermanos Juan Felipe y Juan Manuel Noguera se asentasen en Oviedo. "Vinimos por primera vez en 2018 –relata Juan Manuel–, a ver la ciudad y a estar con el CBO para ver cuál era nuestro nivel en comparación con el de los jugadores que estaban en el equipo. Técnica y tácticamente éramos mucho peores, pero físicamente nosotros teníamos más capacidades, y eso llamó la atención de los entrenadores".

Después de la satisfactoria primera toma de contacto, se activaron los trámites entre su club de origen, el Poona de Medellín, y el CBO para que los hermanos recalasen en Asturias. Finalmente, aun con cierta demora como consecuencia de la pandemia, los Noguera se establecieron en Oviedo en 2021. "No nos costó adaptarnos porque todas las personas del club han sido muy buenas con nosotros y nos han hecho sentir como en casa. Yo estaba preocupado, porque en América se dice que aquí sois más fríos, pero nada de eso. Aunque fue un cambio de 180 grados, estamos los dos muy contentos, sobre todo después de que viniera nuestra madre a vivir aquí el año pasado".

También estudiar

Juan Manuel compite con su hermano en Primera Nacional, la tercera categoría del bádminton español, y sueña, a sus 21 años, con llegar algún día a División de Honor. Pero ahora lo prioritario para ambos son sus estudios: "Gracias a que estamos aquí, mi hermano puede ir a la Universidad a estudiar Lenguas Modernas y yo hacer un ciclo superior de Gestión Administrativa. En Colombia no hubiéramos tenido estas posibilidades".

En lo que supone la cuadratura definitiva del círculo, Diego Lopera, otrora pupilo de González en Medellín y actual seleccionador de Medellín, ha estado con sus jugadores unas semanas en Oviedo preparando los Juegos Nacionales, que tendrán lugar del 11 al 17 de noviembre en la ciudad colombiana de Armenia. "Hay un antes y un después para nosotros desde que César estuvo aquí –asegura–. Es una gran persona y un gran entrenador".

Un oro y una plata en el Master de San Lorenzo

El Bádminton Oviedo consiguió un oro y una plata en el Top Master Absoluto de San Lorenzo de Escorial. El primer puesto corrió a cargo de Kristina Sotomayor, en individuales, mientras que al segundo lugar del podio se subió Laura Álvarez, en este caso en dobles femeninos haciendo pareja con Elena Lorenzo, del Drop Valencia. En la final, Kristina Sotomayor derrotó a Ana Ramírez, del Alicante Intercity, una Ramírez que en las semifinales había vencido a la otra deportista del Oviedo clasificada para esa fase, Laura Álvarez. En dobles, Laura Álvarez y Elena Lorenzo vencieron en las semifinales a la pareja del CBO, conformada por Kristina Sotomayor y Leyre Suverviola, en tres sets que se decidieron por un estrecho margen (14-21, 21-19, 24-22). Sin embargo, en la final fueron superadas por las experimentadas Nerea Iborra y Claudia Leal. Mención aparte para la cantera por el buen desempeño de Marcos García y Jana Villanueva, que quedaron a un paso de las semifinales tras caer ante los campeones del top máster: Joan Monroy y Paula López.