Al Covadonga le sobra el descuento en el derbi ante el Langreo (1-1)

El Covadonga y el Langreo empataron un partido en el que los locales hicieron más méritos para sumar los tres puntos. El choque comenzó con un Covadonga muy metido, con mucha garra, peleando todos los balones, sobre todo en la salida de su rival, al que no permitió jugar con comodidad. Fue, en conjunto, un partido en el que apenas hubo demasiadas ocasiones claras de gol, pero en el que dio la sensación de que el Cova desperdició una oportunidad para sumar una victoria que necesitaba, puesto que el Langreo salvó un punto en el tramo final.

El primer tiempo concluyó sin goles y con muy pocas ocasiones, siendo posiblemente la más clara para el Langreo en el minuto 38 en un remate de cabeza de Keko que se fue rozando el palo después de un saque de esquina de Dani. El Covadonga, por su parte, intentó generar peligro en sus incursiones por las bandas, sobre todo por la izquierda.

Tras la reanudación siguió la misma tónica de la primera mitad, con un Covadonga muy presionante y buscando algo más la portería de Adrián Torre. Y así, en el minuto 58, Samu se plantó ante el portero del Langreo, al que batió de un disparo raso y colocado. Con el 1-0, el Covadonga se replegó un poco y el Langreo se fue al ataque en lo que pareció un querer y no poder, puesto que no dispuso de ocasiones claras para batir a Buru.

La igualada llegó ya en el tiempo añadido, cuando habían pasado seis minutos del 90. Tras el gol solo se jugaron dos más. El tanto llegó, además, con el Langreo jugando con diez jugadores por la lesión de Joselu, que se llevó un golpe en la cabeza cuando el equipo de la Cuenca del Nalón ya no podía hacer más cambios porque había agotado sus tres ventanas. El gol se produjo en un centro por la izquierda de Dani, que remató de cabeza Pablo Ares y al que el portero Buru no llegó por poco. Un mazazo para un Covadonga que había tenido opciones para sentenciar en los minutos finales, con el Langreo buscando la igualada, pero que no fue capaz de materializarlos, con el portero visitante incorporado al ataque, y sentenciar un choque que mereció haber ganado.

Tras este empate, el Covadonga sigue en puestos de descenso mientras que el Langreo se mantiene en una posición cómoda de la clasificación.